Mercredi, des membres du CUP se sont rendus au domicile de Neymar pour lui demander de quitter le PSG. Le président du groupe de supporters parisiens s’est exprimé sur cette manifestation.

Le président du CUP regrette la descente chez Neymar

En marge du rassemblement devant le siège du Paris Saint-Germain pour réclamer la démission de Nasser Al-Khelaïfi et les départs de Lionel Messi, Marco Verratti et Christophe Galtier, certains supporters du club de la capitale se sont rendus directement au domicile de Neymar pour lui faire passer le même message. Dans une interview accordée au journal Le Parisien ce jeudi, le président du puissant groupe de fans des Rouge et Bleu a été interrogé sur ce mouvement de colère. Et pour Romain Mabille, le CUP n’est pas à l'origine du rassemblement qui a eu lieu devant le domicile de la star brésilienne.

« Je ne cautionne pas ce qui s’est passé. Ce n’est pas une action du CUP. Le groupe ne revendique pas ceci, et n’est pas à l’origine de tout ça. C’était évitable, c’est sûr et certain. Aller en bas de chez lui, ce n’est pas la meilleure des idées. Cela décrédibilise l’action que le CUP a mise en place juste avant au siège du club. On demande à tout le monde ne pas tomber dans la violence, on veut faire passer de vrais messages et cela gâche tout une demi-heure après. À titre personnel, je regrette ce qu’il s’est passé. Je suis désolé que les gens ne retiennent que ceci », a expliqué Romain Mabille avant d’annoncer la position de son organisation concernant l’avenir de Neymar avec le PSG.

Mercato PSG : Le CUP ne veut plus de Neymar à Paris

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, Neymar ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. En tout cas, le Collectif Ultras Paris ne veut plus voir l’ancien milieu offensif du FC Barcelone au sein de l’effectif parisien la saison prochaine.

« Les insultes proférées à son encontre sont juste un ras-le-bol général, mais notre message va bien au-delà de ça. Messi va partir et on veut juste faire comprendre à Neymar que ça serait bien qu’il quitte le club aussi. On ne veut pas faire de mal à Neymar, on veut juste qu’il fasse le reste de sa carrière loin de Paris. On veut passer à une autre ère. Il fait partie d’une époque où les joueurs font ce qu’ils veulent. On veut passer à autre chose et écrire une nouvelle page avec des joueurs qui ont envie », a déclaré Romain Mabille.

D’après les informations du tabloïd britannique The Telegraph, les dirigeants parisiens seraient prêts à se séparer de l’international brésilien de 31 ans lors du prochain mercato estival. Si le principal concerné entend honorer son engagement jusqu’au bout, des clubs de Premier League seraient intéressés par son recrutement, notamment Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle. Mais il faudra un deal « monumental » pour convaincre Neymar, à en croire le journaliste Jason Burt.