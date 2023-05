Présent en conférence avant la rencontre tant attendue entre le RC Lens et l’ OM, Igor Tudor a multiplié les compliments à l’égard de Frank Haise.

RC Lens - OM : Igor Tudor très admiratif du travail Frank Haise

C'est assurément l'affiche à ne pas manquer lors de 34e journée de Ligue 1. Ce samedi soir, le RC Lens accueille l'Olympique de Marseille pour une rencontre décisive dans la course à la deuxième place du championnat. Pour le moment, c’est l’OM qui occupe cette position qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Sauf que les Marseillais ne comptent qu’un seul point d’avance sur les Lensois qui revient force derrière.

Vainqueurs de Toulouse FC mardi dernier, le RC Lens est déterminé à s’imposer devant son public en vue de devancer l’OM pour le fauteuil de dauphin du PSG. Poussé par la furie du stade Bollaert, le club lensois peut nourrir de grandes ambitions face à un OM qui fera tout pour conserver sa 2e place. En attendant ce grand rendez-vous, l’heure était aux compliments du côté phocéen.

Igor Tudor s'est en effet montré très élogieux concernant le travail de Frank Haise au RC Lens. L’entraîneur de l’OM considère son homologue lensois comme le meilleur coach de Ligue 1 cette saison. « Si je dois choisir un entraîneur en Ligue 1, c'est lui. C'est le coach pour lequel j'ai le plus d'estime », a-t-il confié en conférence de presse.

Les Marseillais très motivés pour un match capital

Franck Haise réalise un travail remarquable depuis trois à Lens. Le technicien de 52 ans est parvenu à imposer un football efficace et séduisant au RCL. Sous ses ordres, Seko Fofana et ses coéquipiers réalisent une belle saison et espèrent se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Seulement, ils devront faire face à un autre redoutable adversaire.

Sur une série de trois victoires consécutives, l’OM arrivera samedi soir à Bollaert avec la ferme intention de revenir avec les trois points. D'ailleurs, Igor Tudor a confirmé la motivation de ses hommes, déterminés à obtenir un résultat à Lens. « C’est un gros match, les joueurs l'ont senti et ne se sont jamais entraînés comme ils se sont entraînés cette semaine. Ça ne va pas être facile de choisir les 11 titulaires. C'est une belle sensation de voir cette envie », a ajouté le coach de l’OM, qui espère s’imposer face au RC Lens.