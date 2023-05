Si Lionel Messi et Neymar sont susceptibles de faire leurs valises cet été, d’autres stars vont poursuivre l’aventure avec le PSG, notamment Sergio Ramos.

Mercato PSG : Négociation avancée pour une prolongation de Sergio Ramos

En fin de contrat le 30 juin 2023 comme Lionel Messi, Sergio Ramos aurait de fortes chances de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après une première année compliquée, notamment en raison de nombreuses blessures, le défenseur central de 37 enchaîne désormais les matches cette saison et ses dirigeants semblent satisfaits de son rendement sur le terrain et dans le vestiaire.

À tel point que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaiteraient le garder encore une saison. Ce vendredi, le journal catalan Mundo Deportivo assure que les dirigeants parisiens et le clan Ramos négocient en ce moment et les choses seraient bien avancées entre les deux parties. L’ancien capitaine du Real Madrid serait même disposé à faire les efforts nécessaires afin de rendre possible sa nouvelle signature avec le Paris SG.

Mercato PSG : Le sacrifice de Sergio Ramos pour rester à Paris

À 37 ans révolus, Sergio Ramos ne pense pas encore à la retraite. Après avoir remporté quatre fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017 et 2018), le Champion du monde 2010 rêve d’un dernier sacre dans cette prestigieuse compétition européenne avant de raccrocher les crampons. L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo aimerait réaliser ce voeu sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Selon le média espagnol, les décideurs du PSG « considèrent que Ramos est un acteur clé de son futur projet. » Pour faciliter les négociations, l’ancien protégé de Zinedine Zidane aurait même accepté de revoir à la baisse ses 792.000 euros bruts mensuels pour rester à Paris une saison supplémentaire. Par conséquent, un accord pourrait rapidement intervenir entre les deux parties dans les semaines à venir, à en croire L’Équipe.