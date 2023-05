Interrogé en conférence de presse sur l’importance de la rencontre entre le RC Lens et l’OM, Franck Haise a fait une grosse mise au point.

RC Lens - OM : Franck Haise calme le jeu autour du choc

L’actualité de ce week-end en Ligue 1 sera principalement tournée vers le choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille. En effet, les deux formations ne comptent qu’un point d’écart en haut du tableau à seulement cinq journées de la fin du championnat. Le match prévu ce samedi soir à Bollaert représente donc la meilleure occasion pour les deux équipes de prendre un avantage considérable sur leur adversaire direct.

L’OM et le RC Lens occupent respectivement la 2e et 3e place de Ligue 1. Le vainqueur de cette rencontre décisive se rapproche ainsi un peu plus d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Mais avant ce grand rendez-vous, l’entraineur du RC Lens ne s’enflamme pas.

À l’instar d'Igor Tudor, Franck Haise refuse de parler d’une finale contre l’OM. « Nous sommes contents de jouer ce genre de match en fin de saison. Mais ce n'est pas une finale (...) Les finales, c'est quand il y a un trophée. Là, il n'y aura pas de trophée à l'issue de la rencontre », a-t-il indiqué en conférence de presse, a-t-il déclaré en conférence de presse.

Franck Haise s’attend à un début de match intense

S’il admet que le match entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille reste très important, Franck Haise estime que la fin de saison ne se jouera pas simplement sur cette rencontre. Après sa victoire face à Toulouse, l’entraineur lensois espère bien démarrer le choc contre l’OM. Il s’attend à un début de match intense.

« À Toulouse, on était moins bien, on avait moins de ressource en début de match. Puis Toulouse était dynamique, on a mis 25, 30 minutes à régler pas mal de choses. On aura plus de jambes dès le début samedi », a-t-il indiqué. Seko Fofana et ses partenaires tenteront donc de mettre un pressing intense sur les Marseillais dès l'entame du match. Il reste à savoir si cela suffisant pour s'imposer face à l' OM.

Les Phocéens, emménés par Alexis Sanchez, feront tout revenir avec un résultat positif de Lens. Rendez-vous est donc pris ce samedi soir à Bollaert.