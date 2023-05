Le Stade de Reims a officialisé une belle signature, ce vendredi, à un mois de l’ouverture officielle du marché des transferts de l’été.

Mercato Stade de Reims : Marshall Munetsi prolonge jusqu'à 2027

Onzième de Ligue 1 et assuré du maintien, le Stade de Reims prépare déjà la saison prochaine. En attendant l’ouverture officielle du mercato estival, le 10 juin, le SDR a trouvé un accord avec Marshall Munetsi (26 ans), dont le contrat a été prolongé. Il a signé un nouveau bail d’une saison supplémentaire. Le milieu défensif est maintenant sous contrat avec le Stade de Reims jusqu'au 30 juin 2027.

Le club champenois informe qu’il s'est engagé à reverser 100 euros par kilomètre parcouru à la fondation humanitaire du milieu international zimbabwéen. « On ne prolonge pas simplement le joueur, mais aussi l'homme. Dis comme ça, ça peut paraître cliché, c'est pourquoi il était important de faire suivre les mots par des actes concrets », a expliqué Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims.

En effet, la direction rémoise a décidé de soutenir l’action de Marshall Munetsi, car « il n'hésite pas à reverser une partie de son salaire à des fins caritatives ». Selon le dirigeant de Reims, « l'idée était d'ajouter une clause inédite dans son contrat, une sorte de bonus kilométrique afin de lui témoigner symboliquement l’engagement du club, mais aussi de soutenir et d'encourager ce type d'initiative individuelle. » Pour rappel, Marshall Munetsi est arrivé en Marne en provenance d'Orlando Pirates en Afrique du Sud, en juillet 2019. Il est aujourd’hui un cadre de l’équipe de Will Still. Il totalise 106 matchs (12 buts, 7 passes décisives) avec les Rouge et Blanc.