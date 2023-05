Alors que Lionel Messi a créé la polémique après son voyage en Arabie saoudite, une ancienne gloire du FC Barcelone a donné son opinion sur le sujet.

Comme souvent cette saison, les polémiques s'enchaînent au PSG. Ces derniers jours, c'est Lionel Messi qui a provoqué une vague d'indignation au sein du club de la capitale. En effet, l'attaquant de 35 ans est parti en voyage en Arabie saoudite sans l'autorisation de sa direction, après la défaite contre Lorient (1-3, 30 avril). Critiqué sur son manque de fermeté envers ses stars, le PSG a cette fois « pris les choses en main ».

Nasser al-Khélaïfi, le président du club, a décidé de sanctionner le champion du monde 2022. Pour son acte, Lionel Messi sera écarté du groupe pendant les deux prochaines semaines. Il manquera donc a priori le déplacement à Troyes dimanche, puis la réception d'Ajaccio samedi prochain. Cela aurait pu s'arrêter là, mais le joueur a présenté ses excuses vendredi. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, notamment par RMC Sport et BeIN Sports, on peut ainsi voir Lionel Messi face à une caméra, disant regretter son geste et attendre la décision définitive de son club.

Javier Mascherano prend la défense de Lionel Messi

Après cette vidéo d'excuse, de nombreux spécialistes du football sont partagés sur le sujet. Certains estiment que Lionel Messi n'est pas sincère, comme le journaliste de RMC Sport Jonatan MacHardy. « C'est très malin de la part de Messi. En faisant cette vidéo, il reprend la main dans le dossier. Le PSG ne peut plus se permettre d'en faire le bouc émissaire » a-t-il déclaré vendredi dans l'émission L'After Foot. Les médias argentins s'opposent à son avis, estimant que Messi n'avait pas à présenter ses excuses d'après RMC Sport.

L'ancienne gloire du Barça, Javier Mascherano partage l'opinion de ces derniers. « Dans 10 ans, ils le regretteront. N'importe quelle équipe au monde donnerait n'importe quoi pour l'avoir pendant cinq minutes. Il est difficile de trouver quelqu'un avec son professionnalisme alors qu'il est peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Il est impossible de le critiquer » a-t-il expliqué dans une interview accordée à D Sports radio. Il y a une chose sur laquelle les médias sont unanimes : Lionel Messi ne portera plus le maillot du PSG la saison prochaine.