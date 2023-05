Pris à partie par les supporters au même titre que Lionel Messi et Neymar, Marco Verratti réfléchirait sérieusement à son avenir sous les couleurs du PSG.

Mercato PSG : Marco Verratti s'interroge sur son avenir à Paris

Après Lionel Messi et Neymar Jr, Marco Verratti aurait lui aussi des envies d’ailleurs. Onze ans après son arrivée et au bout d'une saison médiocre, la question de l'avenir du milieu de terrain de 30 ans, marqué par les éléments récents, se pose. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Marco Verratti s'interroge sur son aventure avec le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations relayées ce samedi par le journal L’Équipe, l'international italien réfléchirait sérieusement à quitter le Paris SG, lassé par tout ce qui se passe au club depuis des années et aurait sondé certains dirigeants en interne à ce sujet. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs étrangers rêveraient déjà du « Petit Hibou ».

Mercato PSG : Marco Verratti vers l’Arabie Saoudite ?

Contrairement à Nasser Al-Khelaïfi, le conseiller football du PSG, Luis Campos, ne serait pas forcément opposé à un départ de Marco Verratti. Mais avec un salaire de 1,2 millions d’euros par mois, le natif de Pescara n’est pas à la portée de tous. « Dans le cadre de son offensive globale sur des joueurs stars, l'Arabie saoudite a avancé ses pions. Et a fait savoir qu'elle était prête à formuler, sans que cela se traduise encore par des offres écrites, des propositions financières considérables.

Verratti ne paraît pas emballé, à très court terme, par cette perspective », explique L’Équipe, qui ajoute que « l'Inter Miami de David Beckham songe aussi à l'Italien. Mais comme pour l'Arabie saoudite, Verratti n'en fait pas une priorité. » La Juventus Turin, l’Inter Milan et le Real Madrid pourraient être des options pour Verratti, mais un transfert vers l’une de ces destinations ne sera pas une mince affaire.