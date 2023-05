L’avenir de Christophe Galtier au PSG devrait s’écouter cet été. Les négociations avec José Mourinho pour le remplacer avancent très vite, selon Marca.

Au PSG, Christophe Galtier ne répond pas aux attentes. L’ancien coach de l’ASSE, Lille OSC et l’OGC Nice est en passe de devenir le pire coach parisien depuis le rachat du club par QSI. Cette saison, aucune Coupe de France et encore moins un parcours honorable en Ligue des champions ne sont à mettre à l’actif de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Il n’aura que la Ligue 1 pour éviter la feuille blanche sur le bilan de son passage dans la capitale.

Mercato PSG : La balance penche pour José Mourinho

La direction du club parisien a déjà pris la décision de remplacer Galtier à la fin de la saison. Plusieurs entraîneurs sont approchés dans ce sens. De Zinédine Zidane à Julian Nagelsmann et José Mourinho, Luis Campos ne chôme pas dans son ambition d’engager un nouvel entraîneur à la fin de cette saison. Selon RMC Sport, le conseiller sportif du club parisien a contacté José Mourinho qu’il connait assez bien pour le sonder sur la possibilité de rejoindre le PSG. Selon cette même source, le coach portugais est intéressé par le challenge.

Marca nous apprend que la vitesse supérieure a été passée dans ce dossier et que les négociations entre les deux parties seraient bien avancées. Même s’il est bien adapté à sa vie à Rome, The Spécial One chercherait un projet plus ambitieux, à savoir un club qui lui permettra de gagner la Ligue des champions déjà remportée par lui à deux reprises.

Le média espagnol, partage le propos de Fabrice Hawkins, disant que les « négociations entre Campos et l'agent de l'entraîneur portugais, Jorge Mendes, sont bien avancées ». À noter que José Mourinho a un contrat avec l'As Roma qui prend fin en juin 2024. Le Paris Saint-Germain va donc devoir signer un chèque au club italien pour son coach portugais.

Alors que le patron du Paris Saint-Germain Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, aurait une préférence pour Zinedine Zidane, tout indique que c’est bien José Mourinho qui va devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain.