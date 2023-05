Le LOSC est sur une corde raide en cette fin de saison. Après une performance en demi-teinte lors de leur dernier match contre Reims (1-0), les Dogues doivent redoubler d'efforts s'ils veulent garantir leur place dans le top 5 de la Ligue 1 et ainsi se qualifier pour une compétition européenne.

Qualification pour l'Europe : le Losc menacé par Rennes et Lyon

Le match contre Reims a été un résumé de la saison des Dogues. Les Lillois ont été incapables de marquer malgré de nombreuses occasions. Le milieu offensif Rémy Cabella a même manqué une occasion en or qui aurait pu permettre à son équipe d'égaliser. En fonction des statistiques de tir, Cabella avait 96 % de chances de marquer, mais le ballon a fini par passer à quelques centimètres de la ligne de but rémoise.

C'est la quatrième fois cette saison que le LOSC perd sur la plus petite des marges, ce qui met clairement un doute sur sa qualification pour une compétition européenne. Lille est cinquième au classement, mais il n’est pas encore à l'abri. Monaco, son prochain adversaire, est actuellement en quatrième position et a creusé l'écart ce week-end en remportant son dernier match contre Angers.

Si les lillois veulent se qualifier pour une compétition européenne, ils doivent être plus constants et trouver la faille plus facilement. Ils doivent également être capables de déjouer les équations tactiques proposées par leurs adversaires. À l'extérieur, ils ont été moins performants qu'à domicile cette saison. C'est un problème à régler pour Paulo Fonseca s’il veut espérer atteindre objectif du club.

Rémy Cabella a déclaré qu'ils n'avaient plus le droit à l'erreur et que ses coéquipiers et lui devaient se remettre en question avant leur prochain match contre l’As Monaco. C'est un match palpitant qui s'annonce et qui pourrait décider du sort des deux équipes. Si le LOSC gagne, ses joueurs consolideront leur place dans le top 5, mais s'ils perdent, ils n’auront plus leur destin entre leurs mains.