Après le départ de Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc semblait en grand danger. Voici la décision de John Textor sur l'avenir de l'entraîneur de l'OL.

Les Américains pas fans de Laurent Blanc ?

Depuis lundi, et la fin du règne de Jean-Michel Aulas en tant que président de l'OL, les rumeurs se sont amplifiées concernant d'autres départs imminents dans l'organigramme du club rhodanien. Mardi, L'Équipe annonçait que John Textor ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin, et avait d'ores et déjà trois hommes dans le collimateur, à savoir Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot, et Laurent Blanc.

Pour les deux premiers cités, cela ne surprenait personne car leur départ est déjà d'actualité depuis plusieurs semaines. En revanche, concernant l'entraîneur lyonnais, cette information fût assez inattendue. En guise d'argument, le quotidien sportif expliquait que les dirigeants américains n'étaient pas vraiment fans de Laurent Blanc, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur la saison prochaine était déjà envisagée. Face à ces rumeurs nombreuses et incessantes, John Textor a pris l'initiative d'organiser une conférence de presse mardi soir à 18h, au cours de laquelle il a livré sa décision concernant l'avenir de l'actuel coach des Gones.

Mercato OL : Laurent Blanc sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine

Alors que son avenir semblait en danger, Laurent Blanc a finalement reçu le soutient du nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Au cours de sa conférence de presse, John Textor a annoncé le maintien de l'entraîneur lyonnais, tout en lui faisant une belle promesse à propos du prochain mercato estival, ainsi que la saison prochaine.

"On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été. Ce club a bien fonctionné sur les 15 derniers matchs, il faut continuer à ajouter de la qualité, de l’expérience. (…) Nous devons recruter et donner les outils nécessaires à ce coach." Voilà des annonces qui devraient rassurer l'ancien entraîneur du PSG.