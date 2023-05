À quelques semaines de la fin de son contrat, l'avenir d'Alexis Sanchez est toujours incertain à l'OM et un départ n'est pas à écarter.

Mercato OM : Alexis Sanchez n’a pas encore pris sa décision

Arrivé libre après la résiliation de son contrat à l’Inter Milan, Alexis Sanchez n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’adapter à l’OM. L’international chilien s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable grâce à son rendement et ses très bonnes performances. Auteur de 17 buts et 2 passes décisives, Alexis Sanchez joue un rôle prépondérant à l’Olympique de Marseille et les Phocéens souhaiteraient prolonger son contrat.

Toutefois, le président de l’OM, Pablo Longoria n’est pas encore parvenu à trouver un accord avec les représentants de l’attaquant de 34 ans. Alexis Sanchez souhaiterait avoir des garanties sportives sur la compétitivité de l’effectif d’Igor Tudor avant de prendre sa décision. De plus, l’international chilien veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Marseillais ne sont pas assurés de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes suite à leur défaite face au RC Lens. En finissant 3e de Ligue 1, l’OM devra passer par un barrage avant d’éventuellement disputer un tour préliminaire. À l’heure actuelle, Alexis Sanchez n’a pas encore pris de décision concernant son avenir à l’OM. Les prochaines semaines seront donc décisives pour les Marseillais qui tenteront de convaincre leur attaquant vedette de prolonger l’aventure.

Mercato OM : Marseille pourrait se séparer de plusieurs joueurs

En parallèle de l’avenir d'Alexis Sanchez, les dirigeants de l’OM doivent également prendre des décisions concernant des cadres. L’international français Mattéo Guendouzi pourrait quitter Marseille cet été pour retenter sa chance en Premier League. Le milieu de 24 ans serait dans le viseur d’Aston Villa, West Ham et West Ham. Les Phocéens ne conserveront pas Nuno Tavares et Eric Bailly qui devraient également retourner en Angleterre.

Dans le même temps,un départ de l’international turc Cengiz Under a également évoqué ces derniers jours. Néanmoins l’ancien attaquant de l’AS Rome souhaiterait rester à l’OM la saison prochaine. Cengiz Under a pris une nouvelle dimension sous les ordres d’Igor Tudor et l’ailier de 25 ans est devenu l’un des meilleurs de l’OM.