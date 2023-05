Une première signature, post départ de Jean-Michel Aulas, est actée à l’ OL. John Textor a signé un jeune gardien de but pour trois saisons.

Mercato OL : Lyon offre un premier contrat professionnel à Mathieu Patouillet

Alors que Jean-Michel Aulas a été demis de son poste de président de l’OL, lundi, John Textor a officialisé une belle signature à Lyon ce mercredi. Le club rhodanien a en effet offert un premier contrat professionnel à Mathieu Patouillet « L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel de son gardien de but Mathieu Patouillet, pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. La signature de Mathieu Patouillet vient ainsi confirmer l’excellent travail effectué par l’ensemble du club à ce poste puisqu’aujourd’hui, tous les gardiens professionnels (Anthony Lopes, Rémy Riou, Kayne Bonnevie, Justin Bengui Joao et Patouillet) ont été formés à l’Olympique Lyonnais », a informé Lyon, sur son site internet.

Le portier de 19 ans est heureux de passer professionnel dans son club formateur et affiche ses ambitions. « Cette signature est une étape supplémentaire. C’était important pour moi et ma famille de signer pro ici à l’OL. Je remercie énormément le club. Maintenant, ce n’est qu’une étape. Il faut continuer à travailler pour être encore plus performant à l’entraînement et en match. »

Avec cette signature, le nouveau PDG de l’OL joint ainsi l’acte à la parole ! Il avait annoncé, mardi, qu’il allait trouver les moyens d’intéresser et impliquer les jeunes joueurs talentueux et prometteurs dans le nouveau projet du club. Il avait également promis de les faire évoluer, le plus longtemps possible, sous le maillot des Gones avant leur éventuel transfert.