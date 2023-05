Six mois après l’appel de Nasser Al-Khelaïfi pour l’entrée de nouveaux investisseurs dans le capital du PSG, QSI a reçu une importante offre dans ce sens.

« Les gens parlent toujours du PSG en croyant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai. Tout n'a pas été parfait, il faut le reconnaître. Nous avons acheté le club pour 70 millions en 2011. Et aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d’euros (...) Nous avons reçu différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Si nous avons reçu, une offre de rachat de 4 milliards ? De plus de 4 milliards, oui bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le PSG. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait », indiquait Nasser Al-Khelaïfi en novembre passé. Et aux dernières nouvelles, le président du PSG aurait reçu une première offre pour le rachat partiel des Rouge et Bleu.

Nasser Al-Khelaïfi vise 600M€ avec le rachat partiel du PSG

Six mois plus tard, le journaliste Ben Jacobs assure que le géant américain Arctos Sports Partners aurait dégainé avec une offre colossale pour tenter d’acquérir 5 à 15% des parts du Paris Saint-Germain. Le puissant fonds d'investissement américain, qui détient près de 7 milliards d'euros d'actifs, possède des parts dans des franchises de sports américains comme les New Jersey Devils en hockey sur glace ou les Philadelphia 76ers et les Golden State Warriors en NBA.

Il est aussi déjà impliqué dans le football européen, détenant notamment des parts dans Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool en Premier League. Toujours selon la même source, des émissaires d’Arctos Sports Partners ont fait le déplacement au Parc des Princes lors de la défaite du Paris SG face au FC Lorient (1-3) le 30 avril dernier. Mais L’Équipe précise que les propriétaires qataris du club de la capitale seraient déçus de ne pas avoir reçu plusieurs offres en raison du fait que le PSG n’est pas propriétaire de son propre stade.

Alors que le club est valorisé à 4 milliards d'euros, Nasser Al-Khelaïfi et les siens pourraient lever jusqu’à 600.000 millions d’euros avec cette opération. Deux autres groupes importants seraient également intéressés, tout comme plusieurs autres acteurs plus mineurs du secteur. Le journaliste de CBS Sports ajoute toutefois qu’il n’y aurait pas encore de favori dans ce dossier, qui devrait se décanter cet été.