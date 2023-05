Prêté avec option d'achat depuis le début de la saison par l'OM, un grand attaquant pourrait être définitivement vendu lors du mercato estival.

Mercato OM : La Juventus souhaiterait conserver Arkadiusz Milik

L’été dernier Jorge Sampaoli avait quitté l’OM à la surprise générale avant le début de la saison. Le président marseillais, Pablo Longoria avait pris la décision de confier les renes de l’équipe à Igor Tudor. Dès son arrivée dans la cité phocéenne, l’entraîneur croate souhaitait se séparer de certains joueurs qui n’étaient pas en adéquation avec son style de jeu. Ce fut notamment le cas de l’attaquant polonais Arkadiusz Milik.Cette situation a poussé le buteur de 29 ans à partir pour assurer sa place à la Coupe du Monde avec la Pologne.

L’Olympique de Marseille était parvenu à un accord en début de saison avec la Juventus pour le prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik. Les Bianconeri peuvent recruter définitivement l’international polonais en levant cette clause qui s’élève à 9 millions d’euros. Le natif de Varsovie a réussi à s’imposer comme un titulaire à la Juventus grâce à de bonnes performances. Massimiliano Allegri souhaiterait le conserver la saison prochaine. Selon les informations de Calcio Mercato, les demandes de l’entraîneur italien ont été entendues, la Juventus devrait lever l’option d’achat d’Arkadiusz Milik. L’OM pourrait donc boucler une première vente dans les prochaines semaines.



Mercato OM : La vente de Luis Suarez est en bonne voie

En plus du départ d’Arkadiusz Milik, l’OM pourrait également boucler la vente de Luis Suarez à Almeria. L’attaquant colombien est prêté avec une option d’achat qui sera obligatoire en cas de maintien. Les Rojiiblancos sont 14es de Liga avec deux points d’avance sur la zone de relégation.

Les ventes éventuelles d’Arkadiusz Milik et Luis Suarez pourraient permettre aux dirigeants de l’OM de renflouer les caisses du club avant le début du mercato. Les Phocéens pourraient réinvestir l'argent de ces transferts pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. D’autant plus que les deux attaquants ne rentraient plus dans les plans de Pablo Longoria depuis l’achat de Vitinha.