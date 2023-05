Vexé par son temps de jeu à l’OM, Matteo Guendouzi se rapproche d’un départ. Aston Villa se prépare à dégainer une offre pour son transfert.

Mercato OM : Matteo Guendouzi très convoité en Premier League

Relégué à la 3e de Ligue 1 après sa défaite contre le RC Lens (2-1), l’Olympique de Marseille est toujours engagé dans la course au podium. Le club entraîné par Igor Tudor a bien l’intention d’atteindre son objectif final : se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Mais cette mission primordiale n’empêchera pas Pablo Longoria d’anticiper l’avenir.

Réputé pour son réseau et sa vision novatrice, le président de l’OM a toujours un coup d’avance, en travaillant déjà sur son prochain mercato estival. Si la direction marseillaise prépare un recrutement colossal avec huit nouveaux renforts espérés, elle compte aussi faire un ménage au sein de son effectif. Plusieurs noms sont ainsi annoncés sur le départ ces dernières semaines tels que Eric Bailly, Ruben Blanco ou encore Matteo Guendouzi.

Peu utilisé par Igor Tudor depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar, l’international français n’exclut plus un départ de l’OM. D’autant plus que plusieurs clubs de Premier League se bousculent en coulisse pour arracher sa signature. Alors que West Ham et Newcastle sont sur ses traces, c’est bien Aston Villa qui est pole position sur cette piste.

25 millions d’euros pour Matteo Guendouzi

Les Villans s’intéressent à Matteo Guendouzi depuis de longues dates. En janvier dernier, ils avaient déjà entamé des manœuvres concrètes en vue de boucler son transfert. Cette première tentative manquée n’a pas pour autant refroidi les ardeurs d’Aston Villa. Sous l’impulsion de son entraîneur Unaï Émery, le club britannique compte revenir à la charge pour sa signature.

En effet, Aston Villa compte bien matérialiser son intérêt pour Matteo Guendouzi dès l’ouverture du prochain mercato estival. D'après Ekrem Konur, les Villans comptent transmettre une offre de 25 millions d’euros aux dirigeants marseillais en vue de boucler le transfert du vice-champion du monde.

Ce montant est-il suffisant pour rafler la mise dans ce dossier ? Pour l’heure, la direction de l’OM ne ferme pas la porte à un départ de son milieu de terrain et espère toucher une belle somme sur son futur transfert. Les différents courtisans devront se montrer très généreux pour finaliser cette opération.