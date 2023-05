Après avoir assuré le maintien grâce au retour de Michel Der Zakarian sur le banc, le MHSC officialise deux nouvelles recrues.

Musa Al-Taamari et Becir Omeragic, deux premières recrues de l'été au MHSC

À un mois de l'ouverture du mercato estival, le Montpellier HSC se montre déjà très entreprenant. Désireux de renforcer son effectif pour bien préparer la saison prochaine, le board montpelliérain travaillait déjà depuis un certain temps sur plusieurs pistes. Et les choses se sont considérablement accélérées ses derniers jours puisque le club vient d'officialiser deux arrivées ce jeudi, en vue du prochain mercato estival.

En effet, Musa Al-Tamaari, ailier droit qui vient tout droit de Louvain, et Becir Omeragic, défenseur central et ancien joueur du FC Zurich, débarquent à Montpellier, et sont les deux premières recrues de l'été montpelliérain. Concernant le montant total déboursé pour ces deux joueurs, le MHSC a fait une très bonne affaire puisqu'ils arrivent libres de tout contrat.

Le Montpellier HSC a assuré l'essentiel en championnat

Dans une situation très critique il y a encore quelques mois, le Montpellier HSC a totalement inversé la tendance. Depuis le retour de Michel Der Zakarian le 8 février dernier, les Montpelliérain font partie des meilleures équipes de la deuxième partie de saison, et sont actuellement 12es de Ligue 1. Le maintien a récemment été assuré grâce à une victoire à l'arrache face au SRFC le 23 avril dernier (1-0), et ce en infériorité numérique durant une bonne partie de la seconde période.

Désormais, Laurent Nicollin est pleinement investi sur la prochaine période de transfert qui ouvrira ses portes le 10 juin en France. Un mercato estival qui a déjà bien commencé à Montpellier, et qui s'annonce très animé.