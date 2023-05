Laurent Batlles a dévoilé l’objectif de fin de saison de l’ASSE en conférence de presse d’avant-match. Il a également répondu au défi des Lavallois.

ASSE : Laurent Batlles, « il faut continuer à marquer des buts pour gagner »

Déjà assurée du maintien en Ligue 2 à 4 journées de la fin du championnat, l’ ASSE ne vise plus que le meilleur rang possible. En d’autres termes, les Stéphanois souhaitent finir le plus haut possible au classement à l'issue de la 38e journée, le 2 juin. Laurent Batlles a encore rappelé cet objectif face au média, ce jeudi. En plus, l’entraineur de l’AS Sait-Etienne veut surtout améliorer le jeu de son équipe. Son objectif, lors des quatre deniers matchs de la saison, est de prendre moins de buts d’en en marquer plus.

« Aujourd’hui, ce qui est important, c’est de continuer à marquer des buts. Plus on en marquera, plus on gagnera, même s'il faut aussi essayer de prendre le moins de buts possible. Ce qui m’importe, c’est la qualité de mon équipe au niveau du jeu et d’essayer d’être encore plus cohérents offensivement », a-t-il expliqué.

La série des deniers matchs du championnat commence à Laval où l’ ASSE se déplace samedi (19h). L’équipe de Laurent Batlles affronte des Lavallois qui sont 17es et relégables en Ligue 2. Ces derniers doivent donc impérativement faire un résultat face aux Verts, pour tenter de sortir de la zone rouge. Mais Saint-Etienne également se tient prête à relever le défi de Simon Elisor, joueur le plus décisif des Tangos, auteur de 4 buts lors des 3 derniers matchs. Pour ce faire, Laurent Batlles a déclaré : « il faut continuer à se donner les moyens de gagner, en continuant à attaquer et en mettant autant d’intensité et de buts qu’on a pu en mettre sur nos derniers matchs. On doit être encore plus performants […] »