À quelques jours de la réception d’Angers, l’OM vient de recevoir une bonne nouvelle. Alexis Sanchez récupère bien de sa blessure.

OM : Alexis Sanchez sera à priori opérationnel contre Angers

Alors que le match entre l’Olympique de Marseille et Angers SCO se jouera dimanche prochain dans un stade Vélodrome qui sera une nouvelle fois plein à craquer, l’état de santé d’Alexis Sanchez est au centre de tous les débats. Touché lors de la défaite à Lens (2-1), l’attaquant chilien était sorti à la pause en raison d’une gêne à la cuisse. Sa sortie prématurée a rapidement suscité une vive inquiétude à Marseille.

Le meilleur buteur de l’OM cette saison a passé des examens médicaux et souffre d’une douleur aux ischios-jambiers. L’attaquant de 34 ans devait initialement se ménager cette semaine et rester un peu aux petits soins en vue d’une meilleure récupération. Cependant, l'évolution d'une blessure peut varier en fonction des individus. Certains joueurs prennent plus de temps à se remettre d'une blessure, tandis que d’autres peuvent voir leur durée d'indisponibilité être réduite.

Cette seconde option s’applique notamment à Alexis Sanchez, doté d'un bon métabolisme et d'un profil très athlétique. RMC Sport confirme en effet que la récupération de l’ancien joueur de l’Inter Milan évolue bien et il a de grandes chances qu'il soit apte pour la réception d’Angers SCO. Igor Tudor devrait donc sur son principal atout offensif face aux Angevins.

Samuel Gigot toujours à l'infirmerie

Il reste à savoir si Alexis Sanchez sera aligné ou s’il débutera la rencontre contre le SCO sur le banc de touche marseillais. Pour l’heure, le staff médical de l’OM ne s’enflamme pas et est conscient qu’il ne faudra pas prendre le moindre risque pour l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a déjà repris l'entrainement avec ses coéquipiers.

En revanche, la donne est différente pourSamuel Gigot. Victime d’une entorse à la cuisse, le défenseur central français est toujours incertain pour le match de dimanche. L'entraineur de l'OM devra trouver une solution pour le remplacer. Il sera en conférence de presse ce jeudi, à partir de 14h, en compagnie de Matteo Guendouzi.