En grande difficulté ces dernières semaines, Alban Lafont pourrait quitter le FC Nantes lors du mercato estival pour s'engager en Premier League.

Mercato FC Nantes : Brentford coche le nom d’Alban Lafont

À moins d’un mois de l’ouverture du mercato estival, le FC Nantes se prépare à vivre un mercato mouvementé. Les Canaris pourraient perdre plusieurs joueurs importants comme Alban Lafont, Ludovic Blas ou encore Moses Simon. Le capitaine du FC Nantes n’est pas parvenu à un accord pour prolonger son contrat.Le gardien de 24 ans pourrait donc être vendu par les Canaris cet été pour éviter un départ libre en 2024.

Malgré des prestations en dents de scie lors des derniers matchs, l’international français reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Selon les informations de Sky Sport,Alban Lafont serait dans le viseur des dirigeants de Brentford. Les Bees seraient à la recherche d’un nouveau gardien pour préparer la succession de David Raya qui devrait partir cet été.

La situation contractuelle d’Alban Lafont et la potentielle descente en Ligue 2 des Canaris pourraient faciliter le transfert. D’autant plus que les dirigeants de Brentford auront les moyens financiers pour recruter le gardien du FC Nantes. Toutefois, les Bees pourraient se heurter à une forte concurrence dans ce dossier, l’OM et l’AS Monaco seraient également intéressés par l’ancien toulousain.

Mercato FC Nantes : Les Canaris sont en grand danger

À quatre journées de la fin du championnat, le FC Nantes est relégable et en grand danger dans la course au maintien. Les Canaris n’ont plus remporté de matchs en Ligue 1 depuis le 12 février et Antoine Kombouaré a été licencié par Waldemar Kita cette semaine.

Les Jaunes et Verts vont devoir réagir ce week-end à Toulouse pour se rassurer et sortir de la zone rouge. Dans le même temps, le FC Nantes aura l’occasion de prendre sa revanche sur le Téfécé après l’affront subi lors de la finale de la Coupe de France.