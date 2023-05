Avant l'entraînement, les leaders de l'Olympique Lyonnais ont été réunis par John Textor. Le président lyonnais a expliqué son projet aux cadres de l'OL.

OL : Textor expose ses ambitions aux cadres

Ce vendredi, avant l'entraînement, le nouveau président de l'OL John Textor a échangé avec les joueurs cadres pour leur expliquer son projet et ses ambitions. L'homme d'affaires américain a remplacé Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais et souhaite que le club entraîné par Laurent Blanc retrouve le niveau qu'il avait réussi à atteindre lors de ses plus belles années.

John Textor a ainsi réuni le capitaine Alexandre Lacazette, le vice-capitaine Corentin Tolisso, ainsi que les autres leaders de l'OL Dejan Lovren, Anthony Lopes et Maxence Caqueret pour détailler son projet. Les joueurs ont donc eu un peu de retard à l'entraînement mis en place par Laurent Blanc.

En conférence de presse, Dejan Lovren a résumé cette entrevue avec le patron de l'OL : "On en a appris sur sa vision du club, ça va être excitant. L'objectif est de remettre le club où il était avant, ça va prendre du temps. Les changements vont arriver, c'est sûr. C'est important qu'il puisse faire confiance aux joueurs d'expérience, je suis rassuré".

Le président veut voir les axes d'amélioration

John Textor a remplacé Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais après 36 ans de présidence de ce dernier, arrivé en 1987. Il souhaite impulser des changements forts pour que l'OL reprenne des couleurs au plus haut niveau. Lors d'une conférence de presse organisée mardi, il a notamment expliqué vouloir s'appuyer sur la date et renforcer l'équipe de recrutement.

Laurent Blanc a été confirmé par John Textor à la tête de l'équipe pour la saison prochaine. L'ancien coach du PSG a dîné avec son nouveau président dans la semaine pour "échanger sur le club et voir les axes d'amélioration". Pour rappel, l'OL est 7ème de Ligue 1 et vise toujours une qualification en Coupe d'Europe à l'issue de la saison.