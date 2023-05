Jean-Michel Aulas est sorti du silence, ce vendredi, quatre jours après son départ précipité de la présidence de l’OL, club qu’il cédé à John Textor.

OL : Jean-Michel Aulas confirme son engagement pour le football féminin

John Textor s’est séparé de Jean-Michel Aulas (74 ans), lundi, et a pris le poste de Président directeur général (PDG) d’OL Groupe, par intérim, en attendant la nomination d’un nouveau dirigeant. Dans son communiqué officiel, le club rhodanien a fait savoir que le sort de l’emblématique président de l’Olympique Lyonnais a été décidé lors de la réunion du Conseil d’administration du Groupe, tenue le 5 mai 2023. Toujours membre du Conseil d’administration de l’OL via Holnest, JMA est désormais président d’honneur du club qu’il a dirigé 36 années consécutives.

Le départ du dirigeant des Gones a surpris plusieurs personnalités du monde du football, notamment ceux qui sont proches du club rhodanien. Capitaine de l’équipe féminine de Lyon, Wendie Renard a rendu un bel hommage à Jean-Michel Aulas, dans un message livré en conférence de presse, avant la finale de la coupe de France féminine, entre l’OL et le PSG, samedi (16h) : « Il a toujours été là auprès de nous. On aura à cœur aussi de gagner pour lui. Le mot merci est trop faible pour le remercier », a-t-elle déclaré.

Profondément touché par ce message, le désormais ex-patron des Gones a réagi immédiatement sur Twitter. « Merci beaucoup Wendie nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble. J’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL, et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition … Merci allez l’OL. » Il faut noter que L’Equipe a fait savoir, mardi, que Jean-Michel Aulas « est appelé à continuer de développer le foot féminin français, après avoir fait de l'OL féminin une référence mondiale ». Une information que semble confirmer le dirigeant des Fenottes.