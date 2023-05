Un an et demi après son départ l’OL, Juninho n’exclut pas un retour au club, à la suite de l’éviction de Jean-Michel Aulas de la présidence.

Mercato OL : Juninho laisse la porte ouverte à un retour à Lyon

Jean-Michel Aulas n’est plus le président d’OL Groupe depuis le lundi 8 mai 2023. Il a été remplacé par John Textor, le nouveau prioritaire du club rhodanien. Le départ du dirigeant français n’était pas du tout attendu maintenant, car il devait rester en poste trois ans, jusqu’en 2026, après avoir vendu l’Olympique Lyonnais au milliardaire américain en décembre 2022. Mais contre toute attente, le Conseil d’administration de l’OL a précipité le départ de Jean-Michel Aulas, qui et désormais président d’honneur.

Invité de RMC Sport, média pour lequel il est consultant, Juninho a annoncé son possible retour dans l’organigramme de Lyon, à la faveur du départ de JMA. « Ce n’est pas ma priorité de revenir. Mais je ne peux pas dire non à 100%, car notre vie, c’est le football. J’ai encore envie de travailler. Les trois années où j’étais à l’OL ont été dures. Je ne sais pas si j’aurai les moyens de faire ce que je pense. Mais la porte est ouverte », a déclaré le Directeur sportif des Gones de juin 2019 à décembre 2021.

Mercato OL : Juninho, « si Textor veut me parler, il n’y a pas de souci »

Il faut rappeler que John Textor a annoncé, cette semaine, la réorganisation de toute la direction de l’Olympique Lyonnais. « On avance, on parle très activement. On aura pas mal de conversations, ça (le changement, ndlr) sera partout dans l’organisation. On va ajouter des personnes et pas en enlever. Nous n’avons pas encore pris de décision ». Et le Brésilien est pressenti pour revenir aux affaires à Lyon. Néanmoins, Juninho précise qu’il n’a pas encore eu de contact avec le nouveau grand patron du club.

« Je n’ai jamais croisé John Textor, ni à Rio au Brésil ni à Lyon. Les gens me posent aussi la question quand je suis à Lyon. Il n’y a rien du tout. Je suis là, mais je n’ai jamais parlé avec lui, ni par téléphone ni par message, ni personnellement. […]. Si Textor veut me parler, il n’y a pas de souci »