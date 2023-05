En fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, N’Golo Kanté, qui est aussi annoncé du côté du Barça, serait l’une des grosses priorités estivales du PSG.

Avec les potentiels départs de Marco Verratti, Carlos Soler et Renato Sanches, le Paris Saint-Germain va recruter lors du prochain mercato estival pour renforcer son milieu de terrain. Si plusieurs noms de jeunes joueurs sont régulièrement associés au club de la capitale depuis des semaines, les dirigeants qataris du PSG n’oublient pas leur grand rêve de ces dernières années : N’Golo Kanté. Libre le 30 juin prochain, l’international français n’a pas encore prolongé avec Chelsea et Nasser Al-Khelaïfi serait à lui offrir un important contrat pour le rapatrier en Ligue 1.

L’ancien milieu de terrain défensif du SM Caen est aussi annoncé dans les plans du FC Barcelone pour remplacer Sergio Busquets, qui a déjà annoncé son départ en fin de contrat cet été. Mais selon la presse anglaise, N’Golo Kanté aimerait rester et poursuivre son aventure avec les Blues. Il s’apprêterait même à parapher un nouveau bail de deux ans. Une information confirmée par le principal concerné.

Mercato Chelsea : N’Golo Kanté a tranché pour son avenir

De retour à la compétition avec une blessure aux ischio-jambiers, qui l’a maintenu loin des terrains durant de longs mois, N’Golo Kanté se penche désormais sur son avenir. Libre dans quelques semaines, le natif de Paris a profité d’une interview avec la chaîne Sky Sports pour exprimer son souhait de continuer sa carrière à Londres avec Chelsea.

« Je veux rester à Chelsea, bien sûr », a répondu le Champion du monde 2018 avant d’ajouter : « malheureusement cette saison, on n'a pas été à notre niveau, mais on veut retrouver le chemin du succès. On verra où je serai la saison prochaine, mais j'espère que ce sera ici. Le projet est excitant. » Le Paris SG est donc fixé pour N’Golo Kanté.