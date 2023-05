Lionel Messi a été accueilli de manière mitigée par le Parc des Princes lors du match du PSG face à Ajaccio (5-0). Malgré les sifflets, deux de ses coéquipiers, Renato Sanches et Danilo Pereira, ont tenu à le défendre en conférence de presse.

Lionel Messi a connu une soirée agitée au Parc des Princes lors du match opposant le PSG à Ajaccio. Si une partie du public a réservé une ovation au septuple Ballon d'or, une autre l'a sifflé à plusieurs reprises. Un accueil particulièrement contrasté pour la star argentine, qui a pourtant reçu le soutien de deux de ses coéquipiers : Renato Sanches et Danilo Pereira.

Lionel Messi, le malaise de plus en plus profond au PSG

En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier a préféré retenir les applaudissements, tandis que Renato Sanches a regretté la situation et a souligné que c'était une situation difficile pour tout le monde, surtout pour Lionel Messi. Danilo Pereira a également exprimé sa déception face aux sifflets : "C'est très difficile, ce genre de contexte, parce que nous voyons un coéquipier sifflé. C'était certes 50-50 avec les encouragements, mais n'empêche que ça fait du mal. On est tous ensemble. Si on le siffle, on doit siffler toute l'équipe. Mais nous continuons de nous battre, nous avons un championnat à gagner."

Malgré cette ambiance hostile, Lionel Messi a su garder son calme et a continué à jouer, bien qu'il n'ait pas réalisé un match exceptionnel. Après l'avoir terminé sans étincelle, il est rapidement retourné dans les vestiaires sans même jeter un regard aux tribunes, comme à son habitude.

Le climat ambiant a évidemment été commenté par les médias et les supporters du PSG. Certains ont souligné que les sifflets ne sont pas dignes de l'image du club, tandis que d'autres ont défendu le droit des supporters à exprimer leur mécontentement.

En tout cas, une chose est sûre : Lionel Messi a divisé le Parc des Princes lors de ce match, mais il peut compter sur le soutien indéfectible de ses coéquipiers et ses dirigeants, qui malgré les rumeurs de son engagement avec Al-Hilal ou au FC Barcelone, cherchent à le prolonger.