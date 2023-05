Si plusieurs noms sont associés à l’OM pour le prochain mercato estival, Pablo Longoria espère réaliser de grosses ventes pour faire entrer de l’argent frais dans les caisses du club.

Mercato OM : Domenech pense que Tudor a tout faux avec Mattéo Guendouzi

Au micro de La chaîne L'Équipe, Raymond Domenech s'en est pris à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, pour sa déclaration à l’encontre de Mattéo Guendouzi. Le président du syndicat des entraîneurs français n'a pas du tout apprécié les mots du technicien croate sur le milieu de terrain français de 24 ans.

« Il aurait pu simplement dire que Guendouzi rencontre des difficultés cette année et être honnête dans sa réponse. Mais là, c'est de la mauvaise foi. Guendouzi pourrait penser que son coach se moque de lui », a déclaré Raymond Domenech, qui reproche à Igor Tudor d’avoir affirmé en conférence de presse que Mattéo Guendouzi était celui qui avait le plus progressé au sein de son effectif. Devenu un simple remplaçant aux yeux de son entraîneur, l’ancien milieu défensif d’Arsenal pourrait changer d’air cet été. Et les prétendants se bousculent déjà devant les bureaux de l’OM.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi de retour en Premier League ?

D’après les informations relayées ces derniers jours par le journaliste Ekrem Konur, Aston Villa, qui surveille la situation de Mattéo Guendouzi depuis plusieurs mois, serait le point de formuler une offre de 20 à 30 millions d’euros pour recruter le joueur formé au FC Lorient. Les négociations entre les deux clubs ne font que débuter, surtout que d’autres formations européennes seraient également intéressés par les services du milieu marseillais. Une situation qui pourrait permettre à l’OM de réclamer un chèque d’un montant plus élevé dans ce dossier.