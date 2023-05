Alors que Dimitri Payet a sans doute disputé le dernier match de sa saison dimanche soir avec l'OM, son successeur s'est déjà manifesté.

OM-Angers : Dimitri Payet buteur face à Angers SCO

Titularisé par Igor Tudor dimanche soir au Vélodrome face à Angers SCO (3-1), Dimitri Payet a peut-être disputé son dernier match avec l'OM cette saison. Le milieu offensif marseillais attend sa sanction par la commission de discipline qui sera connue mercredi soir suite à sa gifle sur Yannick Cahuzac lors de la défaite olympienne à Lens (2-1) le 6 mai dernier.

Pour finir en beauté, le joueur de 36 ans devait rendre une copie de grande qualité pour sa potentielle dernière apparition, dans un Vélodrome qui ne demandait qu'à vibrer sur chaque prise de balle du meneur de jeu français. Rapidement, Dimitri Payet se montre très disponible, et est tout proche d'ouvrir le score dans les premières minutes sur une tête légèrement décroisée qui vient lécher le poteau gauche de Paul Bernardoni.

Le joueur français est en jambe, et ne cesse d'enchaîner les caviars pour ses coéquipiers, qui ne parviennent pas à régler la mire pour ouvrir le score. À la demi-heure de jeu, Marseille se fait punir sur un contre éclair et concède l'ouverture du score, mais cinq minutes plus tard, Alexis Sanchez égalise, et permet à l'OM de rentrer au vestiaire avec un score de parité.

Au retour des vestiaires, le Vélodrome va pouvoir acclamer son héros réunionnais. Sur un bon centre de l'attaquant chilien, Dimitri Payet surgit au second poteau et place le ballon sous la barre de Paul Bernardoni. Les hommes d'Igor Tudor prennent l'avantage, et dominent nettement la suite du match. À la 65e minute, le moment tant redouté intervient, Dimitri Payet est remplacé par Vitinha sous une chaleureuse ovation du public marseillais, conscient qu'il ne reverra plus son idole cette saison.

Mercato OM : Denis Bouanga pour succéder à Dimitri Payet ?

C'est une information assez surprenante révélée par Mohamed Toubache-Ter à l'issue de la victoire marseillaise face à Angers dimanche soir (3-1). Selon l'insider, Denis Bouanga, ancien joueur de l'ASSE, qui évolue actuellement à Los Angeles FC, rêverait de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Âgé de 28 ans, cette ailier polyvalent a retrouvé des couleurs aux États-Unis et pourrait être le grand successeur de Dimitri Payet l'an prochain.

En 10 matchs de championnat disputés avec son club cette saison, Denis Bouanga comptabilise un total de 9 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Des statistiques très intéressantes, qui démontrent tout le potentiel du joueur gabonais. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre Pablo Longoria d'entamer les démarches afin de le recruter l'été prochain.