Absent à Geoffroy-Guichard depuis plusieurs mois, Bernard Caïazzo a été aperçu à Monaco. Ce qui suscite de vives critiques chez les supporters stéphanois.

ASSE : Bernard Caïazzo présent à Monaco, les supporters de Saint-Etienne surpris

Cela fait plus d’un an que Bernard Caïazzo n’a plus assisté à un match de l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard. Malgré cela, il est souvent aperçu dans des stades en Ligue 1. Il était notamment aux côtés de Joseph Oughourlian (président du RC Lens) au Parc des Princes, lors du match du PSG-Lens (3-1).

Dimanche, le co-président de l’AS Saint-Etienne était présent dans la tribune présidentielle du stade Louis-II. Dans la Principauté, il a assisté au match entre l’AS Monaco et le LOSC (0-0). Et cela a soulevé les critiques des supporters stéphanois. « Si tout le monde s'attendrait à le voir au stade Geoffroy-Guichard, le club dont il est le co-actionnaire, c'est partout où son club ne joue pas que celui s'affiche », a écrit Evect, le site internet regroupant une communauté de supporters stéphanois.

Une apparition qui interroge

Peuple-Vert constate la mort dans l'âme que « Bernard Caïazzo est toujours plus loin de l'ASSE. Cette fois, c'est dans un autre stade que Caïazzo a fait apparition, de manière assez surprenante. En effet, le co-actionnaire de l'AS Saint-Etienne est apparu au Stade Louis II, dimanche après-midi. Une apparition qui interroge, car Bernard Caïazzo n'a pas été observé du côté de Geoffroy-Guichard depuis très longtemps… De quoi questionner plus d'un supporter des Verts sur l'intérêt que porte le président du Conseil de surveillance envers l'ASSE. »

Notons que l'équipe de Laurent Batlles a concédé une défaite, samedi à Laval (2-1) et est désormais 11e de Ligue 2. Concernant le dirigeant de l’ASSE, il assure la présidence de la Global Football Alliance. À ce titre, il effectue plusieurs voyages d’un bout du monde à l’autre.