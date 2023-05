Alors qu’il est prêté par l'Atalanta Bergame à l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi a lâché un indice sur son avenir.

Mercato OM : Les confidences de Ruslan Malinovskyi sur ses difficultés

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi peine à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. L’international ukrainien avait réalisé des débuts encourageants sous le maillot phocéen. Ses fulgurances sont restées dans les têtes, à l’image de son but contre le PSG en 8e finale de Coupe de France.

Depuis, le milieu offensif est retombé dans ses travers et enchaîne des prestations décevantes à l’OM. Ce dimanche, il a encore livré une pâle copie lors de la victoire face à Angers (3-1). Son manque d’influence dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor, ses pertes de balles et son irrégularité sont d’ailleurs pointées du doigt par de nombreux observateurs.

À l’issue de la rencontre, Ruslan Malinovskyi s'est confié sur sa situation et a dressé un constat assez lucide sur ses difficultés d’adaptation à son nouvel environnement. « Ce n’est pas facile de découvrir de nouveaux coéquipiers après 3 ans et demi dans un autre club. Le football joué n’est pas le même ici, c’est normal, mais je travaille au maximum chaque jour à l’entraînement », a-t-il déclaré en zone mixte.

Ruslan Malinovskyi assure qu’il va rester à Marseille

Conscient de ses difficultés, Ruslan Malinovskyi travaille d’arrache pied en vue de retrouver son meilleur niveau de jeu. Et dans cette période d’adaptation, le joueur de 30 ans peut compter sur la direction de l'OM et de Pablo Longoria, qui n’a pas l’intention de perdre un tel talent. Mieux, son transfert définitif à l’OM semble déjà acquis.

Et pour cause, son option d’achat obligatoire est liée à un maintien de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison. L’OM étant actuellement 3e du championnat à trois journées de la fin, le milieu de terrain est déjà assuré de poursuivre son aventure sur la Canebière. Il a lui-même avoué qu’il sera Marseillais la saison prochaine. « Je suis sûr que la saison prochaine, je vais me sentir plus en confiance après avoir fait la préparation et les matchs amicaux avec l’équipe », a-t-il confié.

Son transfert définitif à l’OM sera sans doute officialisé dans les semaines à venir. En attendant, Ruslan Malinovskyi est déterminé à aider son club à atteindre son objectif de la saison, celui de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, Valentin Rongier et ses coéquipiers devront remporter les trois derniers matchs en espérant une contre-performance du RC Lens. Une mission difficile, mais pas impossible.