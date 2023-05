Alors que la direction de l’OM a entamé des négociations pour prolonger le contrat d'Alexis Sanchez, Arsenal est entré dans la danse.

Mercato OM : Alexis Sanchez toujours indécis pour son futur

Arrivé gratuitement à l’Olympique de Marseille après son départ de l’Inter Milan cet été, Alexis Sanchez est rapidement devenu un élément clé de l'équipe et a rapidement gagné le cœur des supporters marseillais avec ses performances impressionnantes sur le terrain. L’attaquant chilien a inscrit 18 buts en 34 rencontres disputées sous le maillot phocéen. Un bilan plus qu’honorable pour un joueur dont l’âge est avancé.

Âgé 34 ans, Alexis Sanchez fait preuve d’une activité débordante sur le front de l’attaque et d’une efficacité redoutable. Cette débauche d’énergie et cette envie d’emmener ses coéquipiers vers l’excellence pourraient être de courte durée. Et pour cause, Alexis Sanchez arrive en fin de contrat en juin avec l'OM. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, il quittera gratuitement le navire marseillais au terme de la saison.

Un départ inenvisageable pour Pablo Longoria. Le président de l’OM et son équipe ont entamé des négociations pour étendre son bail. Sauf que jusqu’ici, l’ancien attaquant de l’Inter Milan ne montre aucun empressement à signer un nouveau contrat à Marseille. Il préfère attendre la fin de la saison, espérant une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, avant de faire connaître sa décision.

Arsenal prépare un vilain tour contre Marseille pour Alexis Sanchez

Ce flou entretenu par le principal intéressé donne une chance à d’autres prétendants. Si Galatasaray ou encore River Plate suivent de très près sa situation à Marseille, un autre courtisan, et non des moindres, vient de s’immiscer dans le dossier. Il est question d’Arsenal.

Dans l’émission "Todo Es Cancha", le journaliste chilien Jose Tomas Fernandez Pumarino assure en effet que les Gunners ont bien l’intention de récupérer leur ancien attaquant. Mikel Arteta ne serait pas contre l'idée de compter sur un joueur expérimenté la saison prochaine. « L’Olympique de Marseille a parfaitement défini l’offre de prolongation d’Alexis Sanchez. De plus, à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir », a-t-il indiqué.

Le natif de Tocopilla aurait donc l’occasion de faire son retour dans un club où il a évolué durant quatre saisons, de 2014 à 2018. Bien qu'il semble heureux à l'OM où il a retrouvé des couleurs, le fait qu'un ancien club cherche à contrecarrer la prolongation de son contrat pourrait être perturbateur. Pour l’heure, rien n’est encore acté dans ce dossier. Alexis Sanchez s’accorde un temps de réflexion avant de trancher sur sa prochaine destination. Igor Tudor espère s'appuyer sur lui la saison prochaine.