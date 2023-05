Un technicien de l’ASSE a décidé de quitter le club. Il a annoncé son départ et même sa prochaine destination. Il a aussi regretté une ambiance dégradée.

Mercato ASSE : Dogon quitte Saint-Etienne et retourne à Bordeaux

Encadreur au centre de formation de l’ASSE, en charge de la sélection U19 depuis 2019, Jean-Luc Dogon quitte quitte Saint-Etienne. A l’issue du match perdu par son équipe, dimanche, face à Istres (2-3), il a rendu son départ officiel. « Je suis content d'avoir connu ce club qui a bercé mon enfance. Personnellement, l'ASSE, ça me parle », a-t-il confié à Evect. Jean-Luc Dogon part de Saint-Etienne sans rancune, car il évoque « une belle aventure » dans le Forez.

« J’ai vécu de bons moments […]. J'ai des petits regrets par rapport à la première saison où on avait un groupe, une solidarité qui était vraiment sympa. J’ai rencontré des bons garçons […], ils sont tous attachants. C'est surtout ça que je vais retenir, l'ambiance qu'il y avait, cette proximité que je pouvais avoir avec les joueurs que je n'avais pas à Bordeaux », a déclaré l’entraineur de 55 ans. Justement, parlant de Bordeaux, c’est là-bas que Jean-Luc Dogon retourne.

« Là, mon programme c'est de déménager. Je vais retourner à Bordeaux avec ma femme, mes enfants et mes petits-enfants », a-t-il annoncé. Va-t-il reprendre du service au sein de l’académie des Girondins ? « Pour l'instant, je n'ai rien. On verra bien et sinon je ferai autre chose », a-t-il répondu.

ASSE : Jean-Luc Dogon évoque des mésententes entre encadreurs

Même s'il a laissé entendre qu'il veut retenir que du positif de ses 4 ans passés à l'ASSE, Jean-Luc Dogon a quant même noté des dissension entre éducateurs à l'Etrat. « Je ne vais pas faire de la langue de bois. Ça n'a pas toujours été la super bonne entente. C'était pas mal au début, ça s'est effrité après. Je ne vais pas dire que l'ambiance a été top à la fin, mais on s'est respecté je pense, c'est le plus important. On a essayé de faire progresser les gamins. »