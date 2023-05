L' OM, qui s'apprête à affronter samedi le LOSC lors de la 35e journée de la Ligue 1, pourra bénéficier d’une forte mobilisation de ses supporters.

Samedi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Lille dans le cadre de la 35e journée du championnat. Cette rencontre revêt une grande importance pour les deux équipes engagées dans la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes. Le LOSC est actuellement 5e au classement et vise une qualification directe en la prochaine Europa League.

LOSC-OM : Plus de 1000 supporters marseillais attendus au stade Pierre-Mauroy

De son côté, l'OM (3e) est en lutte avec le RC Lens (2e) pour une place qualificative pour la Ligue des champions. Une victoire lors de ce déplacement à Lille est nécessaire à l'Olympique de Marseille afin de passer provisoirement devant le club lensois qui jouera le demain dimanche à Lorient. Un succès contre le LOSC permettrait aussi aux hommes d’Igor Tudor de se rapprocher de leur objectif final.

Cependant, une défaite pourrait compliquer la tâche de l'équipe phocéenne dans sa quête européenne. Les enjeux de ce choc LOSC-OM sont donc élevés, et les joueurs marseillais auront besoin de tout le soutien de leurs supporters pour tenter de relever le défi. D’ailleurs, l’Olympique de Marseille bénéficiera d'une forte mobilisation pour ce match.

La Provence révèle que ce sont pas moins de 1000 supporters marseillais qui sont attendus dans le parcage visiteur du stade Pierre-Mauroy. L’OM pourra ainsi compter sur le soutien inconditionnel de ses fans, qui sont connus pour leur passion et leur ferveur. Ils seront une nouvelle fois présents en grand nombre dans les tribunes lilloises pour soutenir leur équipe.

Jérôme Brisard sera au sifflet, une bonne nouvelle pour les Marseillais ?

À noter que le public marseillais est connu pour créer une ambiance électrique dans les stades, ce qui peut avoir un impact significatif sur la performance de Valentin Rongier et ses coéquipiers lors du déplacement à Lille. Leur présence et leurs chants peuvent galvaniser l'équipe et lui donner un supplément d'énergie pour affronter les coriaces des adversaires. La mobilisation des supporters de l'OM lors de ce déplacement au LOSC devrait donc jouer un rôle crucial dans le déroulement de la rencontre.

Ce duel entre deux prétendants européens sera arbitré par l'expérimenté Jérôme Brisard. L'arbitre de 37 ans a déjà croisé la route du club phocéen cette saison. Il avait officié l’Olympico entre l’OL et OM, le 23 avril dernier. Cette rencontre s'était alors soldée par une victoire historique des Phocéens (1-2) au Groupama Stadium. L'OM compte cette fois-ci revenir avec les trois points face au LOSC.