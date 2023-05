L'OL affrontera un adversaire de taille à l'occasion d'un match de pré-saison cet été. Le match se déroulera en Ecosse, au stade BT Murrayfield.

OL : Un match de gala face à Manchester United

L'Olympique Lyonnais a annoncé un match amical de gala face à Manchester United. L'OL affrontera les Red Devils le 19 juillet prochain en prévision de la saison 2023-2024. Le match aura lieu au stade BT Murrayfield, à Edimbourg en Ecosse.

Le directeur sportif, Bruno Cheyrou, s'est réjoui de ce match. "En tant que club, on veut toujours se mesurer aux plus grands et aux meilleurs, et on peut dire que Manchester United figure parmi les plus grands. C'est la première fois que nous jouons contre United depuis 15 ans et ce match sera un élément important de notre préparation d'avant-saison."

Les deux équipes ne se sont plus rendues en Ecosse depuis un affrontement face aux Glasgow Rangers pour Manchester United comme pour Lyon. Les Mancuniens s'étaient imposés 1-0 en phase de poules de la Ligue des Champions 2010-2011, et les Gones étaient allés gagner 2-0 en Europa League la saison dernière.

Une tournée commerciale

La confrontation entre ces deux clubs européens historiques est aussi un atout commercial, comme l'a détaillé le directeur du football de Manchester United, John Murtough. "En tant que club, nous avons de grands liens historiques avec l'Écosse, mais ce sera la première fois que nous jouerons au BT Murrayfield, et nous sommes vraiment impatients de jouer devant nos fans écossais dans ce qui sera une grande occasion dans un site sportif de classe mondiale."

La dernière confrontation entre l'OL et Manchester United remonte à 2008. C'était à l'occasion d'un huitième de finale de Ligue des Champions où les Red Devils s'étaient imposés 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. L'OL avait offert une belle résistance face au futur champion d'Europe.