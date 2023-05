Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Mattéo Guendouzi pourrait quitter l'OM cet été pour retourner en Premier League.

Mercato OM : Tottenham rejoint la course à la signature de Mattéo Guendouzi

À trois journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est 3e derrière le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Les Marseillais ne sont pas encore assurés de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Cette place sur le podium pourrait modifier les plans de Pablo Longoria lors du mercato estival. Le président de l’OM pourrait être contraint de vendre avant de pouvoir recruter.

Dans cette optique, les Phocéens pourraient sacrifier un joueur ayant une forte valeur marchande et Mattéo Guendouzi serait l’heureux élu. L’international français serait frustré de ne pas jouer à son poste sous les ordres d’Igor Tudor. Le milieu de 24 ans serait disposé à quitter l’OM afin de donner un nouvel élan à sa carrière. D’autant plus que Newcastle et Aston Villa auraient pris des renseignements sur sa situation ces dernières semaines.

En parallèle, un troisième club de Premier League serait intéressé par l’international français. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Mattéo Guendouzi aurait suscité l’intérêt de Tottenham. De plus, les dirigeants de l’OM souhaiteraient obtenir 32 millions d’euros grâce à la vente de l’international français. À l'heure actuelle, Aston Villa serait le club le mieux placé pour accueillir le milieu marseillais grâce à Unai Emery et Boubacar Kamara.

L'Olympique de Marseille identifie le successeur de Guendouzi

L’éventuel départ de Mattéo Guendouzi oblige les dirigeants de l’OM à préparer sa succession. Dans cette optique, les Phocéens auraient pris des renseignements sur la situation de l’international suisse Denis Zakaria. Actuellement prêté à Chelsea, le milieu de 26 ans devrait revenir à la Juventus cet été avant de potentiellement être vendu.

Denis Zakaria était barré par une forte concurrence à la Juventus et l’OM pourrait profiter de cette situation pour recruter l’international suisse. Dans le même temps, les Marseillais seraient intéressés par le milieu du FC Nantes, Ludovic Blas. En cas de relégation en Ligue 2, l’ancien guingampais pourrait voir son prix chuter et ce transfert pourrait devenir une belle opportunité pour l’OM.