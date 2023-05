Rasmus Nicolaisen n'était pas dans le groupe du Toulouse FC pour affronter l'OL le 14 avril dernier. Le Danois n'était pas blessé mais écarté de l'équipe.

Toulouse FC : Rasmus Nicolaisen a été écarté face à l'OL

Le Toulouse FC est au coeur d'une polémique avec l'affaire Zakaria Aboukhlal, écarté après une enquête de RMC Sport. Le Marocain n'est pas le seul joueur toulousain à subir ce traitement, comme le révèle le site spécialisé Les Violets. Le Danois Rasmus Nicolaisen n'était en effet pas dans le groupe du Téfécé pour affronter l'OL le 14 avril dernier. Le défenseur central a été écarté en raison d'engagements non tenus auprès de ses coéquipiers.

Le média explique que Rasmus Nicolaisen a rencontré d'importants soucis financiers ces derniers mois et qu'il "s'est permis d'emprunter de l'argent à différents coéquipiers et membres du staff avec la promesse de les rembourser", ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, certains joueurs sont allés voir le président du club Damien Comolli et l'entraîneur Philippe Montanier pour demander la mise à l'écart du Danois, ce qui a été fait face à Lyon.

Le vestiaire du Téfécé sous tension

L'absence de Rasmus Nicolaisen avait été masquée par un prétendu problème aux ischio-jambiers avancé par Philippe Montanier. Le site Les Violets rapporte que le club a payé une avance sur le salaire des joueurs qui avaient prêté de l'argent à leur coéquipier pour qu'ils puissent récupérer leur argent et avancer plus sereinement, alors que cette affaire a créé des tensions dans le vestiaire toulousain, qui préparait notamment la finale de la Coupe de France.

Suite à cette affaire, l'avenir à Toulouse de Rasmus Nicolaisen est incertain. Il se dit que Damien Comolli est déjà à la recherche d'un défenseur central gaucher pour le remplacer l'année prochaine. Le Danois avait d'ailleurs déjà eu des problèmes dans son ancien club de Portsmouth en Angleterre, où il avait fait des paris sur des matchs de football, alors que les joueurs professionnels n'ont strictement pas le droit de le faire.