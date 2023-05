Désireux de renforcer son attaque lors du mercato estival, le président de l’OM vise un grand talent ukrainien évoluant à SK Dnipro-1.

Mercato OM : Artem Dovbyk, le crack ukrainien visé par Pablo Longoria

3e de Ligue 1 à 3 journées de la fin de saison, l’Olympique de Marseille est déterminé à se qualifier directement pour la prochaine de Ligue des champions. Pour ce faire, les hommes d’Igor Tudor devront remporter les trois derniers matchs et espérer une contre-performance du RC Lens dans les semaines à venir. Ce défi est immense, mais pas impossible. Les Marseillais feront tout pour atteindre cet objectif.

En attendant, les dirigeants phocéens travaillent déjà sur leur recrutement. Pablo Longoria compte attirer de nouveaux renforts durant l’intersaison. Et la priorité de l'OM sera le renforcement de son secteur offensif. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne et l’une d’entre elles mènerait à Artem Dovbyk. Doté d’une grande force physique et efficace devant les buts adverses, le jeune attaquant ukrainien a réalisé une belle saison avec SK Dnipro-1.

Il comptabilise 28 buts inscrits et 6 passes décisives en 28 rencontres, toutes compétitions confondues. De telles performances ont rapidement attiré l’attention de Pablo Longoria, connu pour dénicher de belles affaires. Team Football assure en effet que son profil est très apprécié par les responsables marseillais.

Artem Dovbyk pour remplacer Alexis Sanchez

À noter que l’intérêt de l’OM pour Artem Dovbyk ne date pas d’hier. Lors du dernier mercato, l’attaquant Ukraine de 25 ans était annoncé dans le collimateur de Marseille, sans succès. Après une première tentative manquée, le club phocéen semble déterminé à le recruter cet été. D’autant plus que Artem Dovbyk arrive en fin contre en juin 2023 avec SK Dnipro-1 et n’a pas l’intention de prolonger.

Sa situation contractuelle représente pour l'instant une aubaine pour l'OM, qui peut l'obtenir sans avoir à payer de frais de transfert. Une arrivée d’Artem Dovbyk serait une option crédible pour compenser le probable départ d’Alexis Sanchez, dont le contrat expire aussi en juin prochain.

Il reste à savoir si l’OM ira au-delà d’un simple intérêt pour le compatriote de Ruslan Malinovskiy. Tout dépendra du départ ou non du Chilien. D’autres pistes, comme Wilfried Zaha (Crystal Palace) sont aussi explorées par les dirigeant marseillais pour étoffer leur attaque cet été.