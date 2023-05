Priorité de Luis Campos pour remplacer Lionel Messi, le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, serait bien intéressé par un transfert au PSG.

Étincelant lors de la démonstration de force de Manchester City face au Real Madrid (4-0), mercredi soir, en demi-finale retour de Ligue des Champions, Bernardo Silva s'est exprimé sur son avenir et les rumeurs de plus en plus persistantes l’envoyant au Paris Saint-Germain cet été.

« Gagner la Ligue des Champions et signer à Paris ? Non, le programme c'est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup malgré un match difficile en finale contre Manchester United et après l'Inter Milan (finale C1, ndlr). Puis après, pour l'été, on verra ce qu'il va se passer », a déclaré l’international portugais au micro de Canal+. Si Bernardo Silva a remis à plus tard sa décision, l’ancien ailier de l’AS Monaco serait très intéressé par une arrivée au Paris SG pour reformer son duo avec son ancien compagnon Kylian Mbappé.

Tanzi : « Dans les destinations favorites de Bernardo Silva, le PSG est N°1 »

En plus d’un numéro 9 de classe mondiale qui pourrait être Victor Osimhen (Naples) ou Harry Kane (Tottenham), le Paris Saint-Germain fait également de la signature de Bernardo Silva l’une de ses principales priorités pour le prochain mercato estival. Après six saisons passées en Premier League, le milieu de terrain formé au Benfica souhaite s’offrir un nouveau challenge et d’après le journaliste Loïc Tanzi, le partenaire d’Erling Haaland place le PSG comme son choix numéro un pour sa prochaine destination.

« Est-ce faisable ? (…) Oui, si Bernardo Silva va voir Guardiola en lui disant cette fois-ci je ne peux plus rester, ce qu’il n’avait pas fait l’année dernière (…) Là, s’il dit vraiment : ‘Coach, ça fait six ans que je suis là, il faut que je parte. J’ai envie de partir’, et que Guardiola lui ouvre la porte pour service rendu, je pense qu’il y a moyen. Je pense qu’il peut le faire. Pour moi, dans les destinations favorites, le PSG est numéro 1 (…) C’est cher, mais avec ses deux ans de contrat, je dirais entre 50 et 70M€, ça dépend des négociations et des bonus », a expliqué Loïc Tanzi dans l’émission L’Équipe de Greg.

Affaire à suivre donc…