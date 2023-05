Après sa défaite à Laval, l’ASSE devra relever la tête ce samedi contre Quevilly. Laurent Batlles pourra compter sur un renfort pour ce choc.

ASSE : Anthony Briançon opérationnel contre Quevilly

Après sa descente en Ligue 2 en mai dernier, l’AS Saint-Étienne espérait vite revenir dans l’élite. Mais les Stéphanois n’ont pas atteint leur objectif cette saison, la faute à un manque de résultats positifs. Battue (2-1) samedi dernier à Laval, l’ASSE occupe actuellement la 11e place du championnat et ne retrouvera pas la Ligue 1 tout de suite. Les hommes de Laurent Batlles n'ont plus rien à jouer cette saison, si ce n'est qu’aller cherche une place dans la première partie de tableau. Pour cela, ils devront vite renouer avec le succès.

Ce samedi, l’ASSE accueille Quevilly Rouen Métropole dans le cadre de la 36e journée de Ligue 2. Les Verts tenteront de remporter cette rencontre à domicile en vue de se relancer dans cette fin de saison. Sauf que ce défi s’annonce très compliqué face à une équipe de Quevilly qui n’a plus perdu lors de ses 5 derniers matchs. L’ASSE aura donc besoin de toutes ses forces vives pour venir à bout de son adversaire.

D’ailleurs, Laurent Batlles devrait s’appuyer sur son défenseur Anthony Briançon pour ce match. Trop juste pour le match contre Laval, le joueur de 28 ans semble totalement remis de sa blessure au mollet. Il devrait être aligné ce samedi contre Quevilly. Son retour devrait permettre à Sainté de retrouver une certaine solidité en défense. Si les Verts n’ont pas été épargnés par les blessures, l'infirmerie commence à se vider peu à peu.

Laurent Batlles avec un groupe quasi au complet

En plus d’Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Kader Bamba seront à priori opérationnels pour le match. Suspendu à Laval, Lamine Fomba sera, lui aussi, disponible pour ce match dans le chaudron. Mis à part les blessures de longue durée (Gaëtan Charbonnier, Boubacar Fall et Louis Mouton), Laurent Batlles se présentera face à Quevilly avec un groupe quasi au complet.

« Tout le monde est là. Ce matin Dennis (Appiah) est resté un peu aux soins, mais rien de grave. Louis (Mouton) normalement devrait reprendre la semaine prochaine. Il a encore 1 ou 2 grosses séances de travail avec les kinés pour pouvoir reprendre avec le groupe la semaine prochaine. Donc il n’y a rien de particulier », a indiqué l’entraîneur stéphanois en conférence de presse. Le gardien de but Gautier Larsonneur, absent en début de semaine en raison d’une gêne ressentie à Laval, « a repris normalement l’entraînement » et sera opérationnel ce week-end.