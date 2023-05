Révélation de l’ASSE en 2023, Niels Nkounkou est justement récompensé de ses performances. Il est élu joueur du mois en Ligue 2 BKT.

ASSE : Niels Nkounkou désigné joueur du mois en Ligue 2 !

Prêté à l’ASSE par Everton à la mi-janvier, Niels Nkounkou s’est révélé en Ligue 2 comme la meilleure recrue des Verts. Repositionné dans un rôle de piston gauche par Laurent Batlles, il affole les statistiques au fil de matchs. En 17 matchs disputés, il marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives.

Fort de ses performances, le défenseur de l’AS Saint-Etienne avait été nommé en mars pour la récompense UNFP du meilleur joueur du mois, mais il avait été devancé par Georges Mikautadze, le buteur du FC Metz. Encore choisi dans le trio pour le titre de joueur du mois d’avril, le N°27 de l’ASSE est finalement l’heureux élu. Il a été désigné joueur du mois en Ligue 2 et remporte ainsi le Trophée UNFP, devant le même Georges Mikautadze et Josh Maja des Girondins de Bordeaux. Niels Nkounkou a marqué 4 buts et délivré une passe décisive en avril. Il est ainsi récompensé de ses performances sous le maillot des Verts.

Notons que c’est le 3e joueur de l’équipe de l'ASSE à décrocher cette distinction cette saison, après Jean-Philippe Krasso (en aout 2022 et février 2023) et Gaëtan Charbonnier en janvier 2023. Le club ligérien se réjouit d'ailleurs de cette récompense qui vient couronner les efforts et la régularité du nouveau piston des Verts. « Troisième Stéphanois récompensé par cette distinction cette saison, Niels Nkounkou a reçu le soutien de son Peuple Vert et devance finalement le Messin Georges Mikautadze et le Bordelais Josh Maja. Félicitations ! » a réagi l'ASSE sur son site internet. Il faut noter que la direction de l'AS Saint-Etienne cherche à lever l'option d'achat (estimée à 2 M€) de l'arrière gauche formé à l'OM.