Une lourde sanction vient d'être infligée au FC Nantes ce jeudi soir, deux jours avant la réception de Montpellier pour la 36e journée de Ligue 1.

FC Nantes : La Tribune Loire sanctionnée par la LFP

Le FC Nantes s’apprête à disputer un match capital dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Samedi soir, le club nantais accueille Montpellier HSC dans le cadre de la 36e journée de la Ligue 1. Les Canaris, 17e et premiers relégables, devront impérativement s’imposer à domicile pour tenter de sortir de la zone de relégation. Tout autre résultat devrait couter très cher aux hommes de Pierre Aristouy.

Sur une série de 7 matchs consécutifs sans victoire, les joueurs du FC Nantes sont déterminés à mettre un terme à cette spirale en remportant les trois points face au MHSC. Cette mission sera très difficile à accomplir, mais pas impossible. Et à quelques jours de cette rencontre capitale, le FC Nantes vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Le club nantais a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP suite aux déboires de ses supporters lors de la défaite contre Strasbourg (0-2) le 7 mai dernier.

Le FC Nantes se réserve le droit de contester cette décision

En effet, après avoir constaté l’usage d’engins pyrotechniques peu convenables, l’instance a décidé de sanctionner la Tribune Loire pour la réception d'Angers SCO, prévue le 3 juin prochain. Le FC Nantes sera donc privé d’une partie de ses supporters lors de la dernière journée du championnat. Une décision qui passe auprès des Canaris. Ces derniers comptent d’ailleurs compter cette sanction « qui intervient sur un match crucial pour le club ».

Via un communiqué publié sur son site officiel, le club présidé par Waldemar Kita a fait part de son mécontentement et « étudie actuellement toutes les solutions pour contester cette décision et appréhender la gestion des abonnés de la tribune Loire ». La fin de saison promet d’être très agitée à Nantes.