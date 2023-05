La Provence, a soulevé des doutes quant à la capacité de l'actuelle direction de l'OM et de son président, Pablo Longoria, à tenir leur promesse vis-à-vis de Dimitri Payet. Le joueur emblématique du club phocéen devait bénéficier d’un contrat de reconversion à la fin de sa carrière, des engagements pris lors de la prolongation de son contrat.

Mercato : Dimitri Payet floué par la direction de l'OM ?

Depuis son retour à l'OM en 2017, Dimitri Payet a été un acteur clé de l'équipe, jouant un rôle majeur dans plusieurs victoires importantes. En reconnaissance de sa contribution et de son engagement envers le club, Payet s'est vu promettre une reconversion au sein de l'OM une fois sa carrière de joueur terminée. Cependant, les récentes rumeurs suggèrent que cette promesse pourrait ne pas être tenue.

Si Payet venait à quitter le club sans avoir la possibilité de se reconvertir comme il avait été convenu, cela pourrait susciter une déception parmi les supporters de l'OM. Le joueur a exprimé à plusieurs reprises son attachement au club et son désir de continuer à contribuer à sa réussite même après sa retraite sportive. Une rupture de confiance dans ce domaine pourrait donc avoir des conséquences néfastes sur la relation entre l'OM et ses fans.

Il convient toutefois de noter que rien n'est encore définitif et que l'affaire reste à suivre. Les motivations derrière cette possible non-tenue de promesse ne sont pas clairement établies, et il se peut qu'il y ait des discussions en cours entre les parties concernées pour trouver une solution mutuellement satisfaisante.

Pablo Longoria peut-il manquer à la parole du club envers Payet ?

Le président de l'OM, Pablo Longoria, a récemment fait preuve de détermination et d'une volonté de faire progresser le club. Il est donc dans son intérêt de maintenir une relation harmonieuse avec les joueurs et de respecter les engagements pris lorsque Dimitri Payet a accepté de réduire son salaire en pleine crise de Covid pour prolonger son contrat. Si la promesse de reconversion envers Payet n'était pas tenue, cela pourrait ternir la réputation du président et susciter des interrogations quant à la crédibilité des engagements futurs de l'OM envers ses joueurs.

Au regard de sa situation actuelle de remplaçant de luxe, Dimitri Payet pourrait même quitter le club à la fin de cette saison. La direction du club ne lui proposera pas un nouveau contrat pour une saison supplémentaire en plus de douter de la parole qui lui a été donnée sur sa reconversion.