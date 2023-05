Alors qu'il vient d'apprendre sa suspension pour trois matchs avec l'OM, Dimitri Payet a reçu une terrible nouvelle à Marseille.

Dimitri Payet, une supension qui ne passe pas à l'OM

Dans le viseur de la commission de discipline après sa gifle sur Yannick Cahuzac lors du match de l'OM à Lens le 6 mai dernier (2-1), Dimitri Payet a pris connaissance de sa sanction mercredi soir. Le joueur de 36 ans a écopé de 5 matches de suspension, dont deux avec sursis.

S'il pourra prendre part au déplacement de son équipe à Lille samedi soir, ce sera son dernier match de la saison. Côté Olympique de Marseille, cette sanction ne passe absolument pas, et le club n'a pas tardé à réagir, avec un communiqué cinglant publié jeudi matin, dans lequel l'OM pointe du doigt les applications des différentes règles de la LFP, tout en affirmant son intention de déposer un recours.

"L’Olympique de Marseille prépare donc l’engagement prochain d’un recours contre cette décision critiquable sur un plan procédural et qui risque d'établir une jurisprudence sur l’application de sanctions à posteriori." Concernant Dimitri Payet, cette sanction est un terrible coup dur, et comme si cela ne suffisait pas, le milieu marseillais a reçu une terrible nouvelle à Marseille ces dernières heures.

Dimitri Payet s'est fait voler sa voiture

Décidément, Dimitri Payet ne traverse pas la meilleure période de sa carrière en ce moment. Suspendu trois matchs fermes par la commission de discpline mercredi soir, le joueur réunionnais est de nouveau victime d'un terrible coup du sort. En effet, d'après les informations divulgués par BFM Marseille, le milieu marseillais s'est fait voler sa voiture sur Marseille, alors qu'il venait de la louer lundi dernier.

La source indique que le sac d'entraînement du joueur phocéen se trouvait à l'intérieur du véhicule et qu'il a lui aussi été volé. De ce fait, Dimitri Payet a décidé de déposer plainte, et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de ce délit, ainsi que le véhicule et les affaires personnelles du meneur de jeu marseillais.