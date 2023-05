En pleine lutte pour la seconde place du championnat, le RC Lens devra se passer de son roc Kevin Danso contre Lorient. Comment s'adapter pour le RCL ?

Trois possibilités pour s'adapter

Ce dimanche, le RC Lens se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Dans ce match crucial dans la quête de la seconde place, les Lensois devront se passer d'un membre crucial du onze de Franck Haise. Expulsé, en début de match contre Reims, Kevin Danso a écopé d'un match de suspension et restera donc chez lui pour cette rencontre.

Atout défensif du système à trois défenseurs du RC Lens, son absence a donné du fil à retordre au staff lensois, qui a dû s'adapter sur cette semaine d’entraînement pour envisager la meilleure possibilité. Interrogé à ce propos en conférence de presse d’avant-match, Franck Haise a évoqué trois options envisagées. "À l’heure où on se parle, il y a 3 pistes. Celle de Jean Onana et celle de Massadio Haïdara. Ils ont travaillé tous les 2 à ce poste cette semaine. Ils ont été bons tous les 2. Puis, il y a la possibilité de faire quelque chose de différent comme contre Reims, par obligation, ou encore comme il y a quelque temps face à Lorient notamment (une défense à 4 défenseurs)."

Kevin Danso, le roc du nord

Arrivé dans le nord de la France à l'été 2021, Kevin Danso est devenu au bout de deux saisons une référence à son poste dans l'élite du championnat français. Au sein d'un système à trois défenseurs et aux côtés de Jonathan Gradit et de Facundo Medina, toutes ses qualités physiques et défensives ont pu éblouir les observateurs de la Ligue 1. Artisan majeur de la saison exceptionnelle du RC Lens cette année, il devrait sans trop de surprises faire partie du onze des meilleurs joueurs du trophée UNFP.

Son profil de roc défensif plaît énormément en Europe et le RC Lens pourrait avoir du mal à préserver Kevin Danso tant les grosses écuries européennes souhaitaient le recruter. Transféré pour 5,5 millions d'euros d'Augsbourg à Lens, le défenseur autrichien pourrait permettre aux Lensois de réaliser une très grosse plus-value tant sa cote à exploser ces derniers mois.