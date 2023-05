Dimitri Payet devrait quitter l’OM cet été. C’est le conseil d'un ancien joueur du PSG à l'attaquant Tricolore, vu que Igor Tudor ne compte plus sur lui.

OM : Dimitri Payet frustré par Igor Tudor contre Angers !

Igor Tudor ne compte plus sur Dimitri Payet à l’OM. Cette saison, il n’a joué que des bouts de matchs, soit 24 apparitions pour seulement 6 titularisations en Ligue 1. L’attaquant Tricolore totalise seulement 827 minutes de jeu en 35 journées de championnat. Son avenir à Marseille est en pointillés à trois journées de la fin de la saison. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat au club phocéen, le joueur de 36 ans est poussé vers la porte de sortie, car il ne rentre plus dans les plans du technicien croate. Même la promesse de reconversion que la direction de l’OM avait faite à Dimitri Payet, lors de la prolongation de son contrat en 2020 (en pleine crise de covid), est compromise, à en croire La Provence.

Réagissant à la question sur le futur du N°10 de l’Olympique de Marseille, Jérôme Rothen pense qu'il devrait prendre la décision de quitter le club, en raison du traitement que Igor Tudor lui inflige. « Il n’a eu que des miettes tout au long de la saison. Il a tellement rongé son frein. Je l’ai senti très frustré quand Tudor l’a sorti contre Angers, car il avait l’occasion de jouer enfin 90 minutes », a-t-il commenté dans son émission, sur RMC Sport.

Mercato OM : Jérôme Rothen conseille à Dimitri Payet de quitter Marseille

Selon l’ancien Parisien et Monégasques, Dimitri Payet doit prendre en compte, au sujet de son avenir, le faible temps de jeu que lui accorde Tudor. « L’atmosphère autour de lui est bonne, les gens l’aiment, mais une année de plus, je pense que ce serait l’année de trop. Soit il s’arrête et fait jouer sa reconversion, soit il a encore envie de jouer […] et il faut qu’il se trouve un club où il pourra vraiment jouer », a expliqué Jérôme Rothen, tout en prévenant le capitaine de l’OM : « ce qui est sûr c’est qu’avec Igor Tudor, cela va être de pire en pire. »