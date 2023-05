Transféré de l'OM au Stade Rennais l'été dernier, Steve Mandanda a fait des malheureux au sein du club phocéen. Un milieu regrette son départ.

Véritable pilier de l'Olympique de Marseille durant plus d'une décennie, Steve Mandanda en a attristé plus d'un lors de son départ, l'été dernier. Le gardien de 38 ans a signé au Stade Rennais pour 2 saisons, ce qui semble avoir été un bon choix. Le natif de Kinshasa a rapidement pris le leadership dans les buts, disputant 32 matchs de Ligue 1 et 7 rencontres de Ligue Europa. Un bilan très convaincant, qui devrait l'inciter à prolonger l'aventure d'une saison avec les Rouge & Noir.

Dans le camp phocéen, un cadre regrette ouvertement son départ : Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain de 24 ans, qui devrait être très courtisé cet été, a évoqué le souvenir de son ancien partenaire dans un entretien pour Carré : « Le meilleur joueur de l'histoire de l'OM ? Il y en a beaucoup qui sont passés. Je pense que j'aurais dit Steve Mandanda parce qu'il a vraiment fait une carrière exceptionnelle à l'OM. Il a tout connu ici, il a gagné des trophées. Il aurait mérité une statue » a-t-il salué en avril.

Steve Mandanda touché par les mots de Mattéo Guendouzi

Touché par les propos de son ancien coéquipier, Steve Mandanda s'est entretenu avec le même média. L'occasion pour lui de le remercier : « C'est touchant et ça me fait plaisir. Maintenant, il y a des joueurs emblématiques, des joueurs incroyables. Mais en tout cas, ça me fait plaisir et c'est très touchant que Mattéo me cite et pense à moi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a beaucoup de caractère, c'est un grand compétiteur » a-t-il répondu tout sourire.

Les deux joueurs ne pourront malheureusement plus se retrouver en Ligue 1 cette saison. Chacun est concentré sur l'objectif de son club : finir deuxième pour l'OM, finir dans le top 5 pour le Stade Rennais. La tâche semble ardue que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Marseille se situe à 2 points du RC Lens qui occupe la position tant convoitée, à 3 journées de la fin. De son côté, le SRFC accuse un point de retard sur le LOSC, cinquième.