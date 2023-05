Malgré le maintien acquis grâce à la victoire contre Quevilly-Rouen (4-2), Anthony Briançon ne veut pas festoyer par respect pour les supporters.

Le club peut enfin souffler. Après une saison galère, marquée par une place de lanterne rouge qui l'a hanté pendant des mois, l'AS Saint-Étienne s'est officiellement maintenue en Ligue 2. Si cela semblait inévitable depuis quelques semaines, les Verts s'étaient amusés à se faire peur. Il y a un peu plus de 7 jours, ils avaient perdu contre un concurrent direct, Laval (2-1).

Mais samedi, face à Quevilly-Rouen (11ème) qui n'a plus rien à jouer, les hommes de Laurent Batlles n'ont pas laissé passer l'occasion d'assurer leur maintien. Si le match ne sera pas forcément une référence sur le plan défensif, l'ASSE peut se satisfaire de son allant offensif. Grâce à 4 buts, dont 3 inscrits respectivement par Mathieu Cafaro, Dylan Chambost et Kader Bamba, le club forézien a pu gommer les deux réalisations côté QRM (Mamady Bangré et Mamadou Camara). Au final, c'est sur le score de 4-2 que le maintien a été officiellement acquis.

Anthony Briançon : « Il n'y a pas à profiter du maintien »

Si l'objectif principal des Verts a été atteint cette saison, il n'est pas celui qui était annoncé lors de l'intersaison. En effet, l'équipe avait pour but de retrouver la Ligue 1, mais une pénalité de trois points a plombé son début d'exercice. Lanterne rouge du championnat, l'ASSE a mis de nombreuses journées à se sortir de la zone de relégation. Il aura fallu attendre le mois de février pour voir le club s'en extirper pour la première fois.

Conscient que cette saison n'était pas celle attendue par les supporters, Anthony Briançon ne festoiera pas malgré une victoire cruciale samedi : « Le maintien ? Ça ne change pas grand chose, dans la tête on est maintenu depuis un moment pour autant je trouve qu’on fait un match cohérent. Personne n’a lâché, c’est ce qu’il faut retenir pour les derniers matchs. Il n’y a pas à profiter du maintien, on a mangé la m**** pendant très longtemps donc ça serait manquer d’humilité que de se la raconter » a expliqué le défenseur central au micro d'EVECT. Derniers obstacles en Ligue 2 cette saison : un déplacement à Caen (5ème) puis la réception de Valenciennes (18ème).