Le FC Lorient reçoit le RC Lens, ce dimanche à 17 h 05 au Moustoir. Découvrez les compositions d’équipes possibles de Régis Le Bris et Franck Haise.

Après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lille (1-2), samedi soir, le RC Lens a l’occasion de creuser un peu plus l’écart pour la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. En effet, en cas de victoire face au FC Lorient ce dimanche après-midi, les Sang et Or seront auront désormais 5 points d’avance sur l’OM, à deux journées de la fin du Championnat. Un match capital donc pour les Lensois, qui ne pourront toutefois pas compter sur Kévin Danso, suspendu, dans l'axe de la défense. Pour suppléer l’international autrichien de 24 ans, l’entraîneur du RC Lens préparerait un choix fort dans sa composition d’équipe face aux Merlus.

D’après les informations divulguées ces dernières heures par le quotidien L’Équipe, Franck Haise aurait prévu de s’appuyer sur la polyvalence de son milieu de terrain Jean Onana, favori pour débuter, pour le positionner à un poste axial en défense, comme il l'a assumé en fin de rencontre contre le Stade de Reims, quand le RCL était passé à cinq derrière. L’international camerounais de 23 ans a du rythme puisqu’il a enchaîné cinq matches (317 minutes de jeu) et a donc été préféré à Massadio Haïdara, qui n’a jamais été titularisé dans l’axe de la défense. En face, Régis Le Bris, le coach du FC Lorient, devrait faire sans le portier italien Vito Mannone et l’arrière droit Igor Silva, tous deux blessés.

La composition probable du FC Lorient face au RC Lens

Gardien : Mvogo

Défenseurs : Meïté, Talbi, Le Goff

Milieux : Kalulu, Makengo, Abergel, Yongwa

Attaquants : Faivre, Koné, Le Fée

L’équipe possible du RC Lens

Gardien : Samba

Défenseurs : Gradit, Onana, Medina

Milieux : Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado

Attaquants : Sotoca, Openda, Fulgini.