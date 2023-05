Tombeur de l’OM samedi soir (2-1), le LOSC a frappé un gros coup lors de la 36e journée de Ligue 1. À la fin du match, Paulo Fonseca a livré les clés du succès de son équipe.

En battant l’Olympique de Marseille samedi soir sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, le LOSC a certainement éloigné les hommes d’Igor Tudor de la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Surtout si le RC Lens s’impose à Lorient ce dimanche à 17 heures.

Paulo Fonseca : « nous devions bloquer les Marseillais sur les côtés »

D’abord menés au score, les Dogues ont su réagir en marquant deux buts en seconde période, grâce à Jonathan David et Jonathan Bamba. Pour l’entraîneur lillois, la consigne consistait à bloquer l’équipe marseillaise sur les côtés pour la rendre plus vulnérable.

« Nous avons changé notre système parce que nous devions bloquer les Marseillais sur les côtés, là où ils sont très forts, et je pense que ce système nous a aidés à le faire [...] Nous savions avant le match qu'il n'allait pas y avoir beaucoup d'occasions. Trois ou quatre fois, on aurait pu faire mieux offensivement en première période sur certaines situations. Nous avons parlé à la mi-temps sur ce que nous devions améliorer et en deuxième mi-temps, nous avons eu plus d'occasions », a expliqué Paulo Fonseca.

Après son précieux succès face à l’OM, le LOSC conserve sa 5e place et menace même l’AS Monaco bloquée à la 4e place avec deux petits points d’avance. Pour la 37e journée de Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca recevra le FC Nantes le 27 mai avant de clôturer sa saison par un déplacement à Troyes le 3 juin prochain.