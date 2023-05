Le PSG est sur le point de vivre un été mouvementé au mercato estival. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, refuserait le départ de Marco Verratti vers le Real Madrid. Découvrez les raisons.

Marco Verratti a rejoint le PSG en 2012 en provenance de Pescara, un club italien de troisième division. Depuis lors, il est devenu l'un des éléments clés de l'effectif parisien. Son style de jeu technique, sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo au milieu de terrain ont fait de lui l'un des milieux les plus convoités en Europe, même si c’est moins vrai ces dernières saisons.

Mercato PSG : Verratti Al-Khelaïfi ne veut pas faire plaisir à Ancelotti et Perez

Lorsque le jeune Italien débarquait au club de la capitale, un certain Carlo Ancelotti qui est aujourd’hui le coach du Real Madrid avait poussé de toute son influence pour le convaincre. Ce dernier veut aujourd'hui récupérer son jeune compatriote chez les Meregues, un cas de figure invalidé tout net par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui prendrait comme une humiliation un transfert de son joueur.

Il faut noter que Verratti est sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2026 et donc son transfert ne peut se faire sans l’accord de ses dirigeants.

En effet, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas envie de faire plaisir à Carlo Ancelotti qui avait claqué la porte du Paris Saint-Germain pour des critiques qu’il avait formulé sur son encadrement de l’équipe de l’époque. De plus, le président du Real Madrid et Nasser Al-Khelaïfi sont désormais loin de l’époque où ils allaient voir ensemble des matchs de tennis à Roland Garros, au plus haut de leur complicité.

Alors qu’il n’a jamais tenté de débaucher des joueurs du Real Madrid à cause de leur amitié, Florentino Perez ne s’était pas dérangé pour tenter de débaucher Kylian Mbappé de l'équipe de Nasser Al-Khelaïfi. Depuis cet épisode, les deux hommes sont en froid et donc le président du Paris SG n’a aucune envie de parler de transfert entre son club et le Real Madrid.

Un départ de Marco Verratti serait aussi un mauvais message envoyé aux supporters parisiens attachés au milieu italien. Cependant, cela ouvrirait de nouvelles opportunités pour le joueur de gagner des titres plus importants que la Ligue 1 et la Coupe de France avec un autre club. Le mercato estival sera crucial pour le Paris Saint-Germain, qui devra prendre les bonnes décisions pour assurer son avenir et maintenir son statut de club influent en Europe.