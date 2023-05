Le faux pas de l'Olympique de Marseille et la victoire du RC Lens à Lorient pourraient permettre au RCL de terminer deuxième de Ligue 1.

RC Lens : Une victoire dans le dur

Les Lensois pouvaient réaliser un énorme coup sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche après la défaite de l'OM sur la pelouse de Lille samedi soir (2-1). Bousculé dans les premières minutes de jeu, le RC Lens encaisse au bout de six minutes seulement, un but de Romain Faivre après une erreur de la défense Sang et Or.

Mais en cinq minutes seulement, Florian Sotoca et Adrien Thomasson parviennent à inscrire deux buts consécutifs pour prendre l’avantage. Au terme de la rencontre, le capitaine Seko Fofana parvient au bout d'une contre-attaque d'inscrire un troisième but libérateur à l'image de sa célébration. Fautif sur l'ouverture du score, Brice Samba, possible futur meilleur gardien du championnat, s'est exprimé après la rencontre sur le succès de son équipe bien préservée par une belle parade au cours de la seconde période.

"C’est à l’image de notre saison, on se donne les moyens de vivre ça et j’espère qu’on pourra finir le boulot. Ce dimanche on fête simplement la victoire et samedi, si on gagne on fêtera la Ligue des Champions. On sait que ça ne sera pas facile. Ça fait rêver, c’est quasiment fait mais on ne se relâchera pas tant que ça ne sera pas mathématiquement fait." Car bien que le RC Lens ait dorénavant 5 points d'avance sur Marseille, la Ligue des Champions n'est pas officiellement assurée.

La Ligue des Champions n'est pas encore assurée

La réception d'Ajaccio sera vraisemblablement une grande fête au Stade Bollaert samedi prochain. En cas de victoire contre l'équipe d'Olivier Pantaloni, déjà reléguée à l'échelon inférieur, le RC Lens sera officiellement qualifié pour les prochaines phases de poule de la Ligue des Champions sans passer par l'étape des tours préliminaires.

Pour Franck Haise, l’euphorie n’était pas au rendez-vous après la victoire contre Lorient qui se concentre et exultera après le match d’Ajaccio. "Quasi qualifié c’est une chose, qualifié directement pour la Ligue des Champions s’en est une autre, sourit-il. On a fait un grand pas ce soir, conjugué à la défaite de Marseille à Lille mais on n’y est pas encore. Ce que les joueurs ont fait après avoir été menés au score, ils ont très bien réagi (...) J’ai félicité les joueurs, mais le travail sera terminé quand on aura mathématiquement cette deuxième place. On en est plus très loin. Il y a le match contre Ajaccio à préparer. Mais bien sûr qu’il faut goûter ses moments-là."