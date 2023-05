L'OL compte se renforcer au prochain mercato estival après une nouvelle saison décevante. Un champion d'Italie serait notamment visé.

Mercato : L'OL pourrait tenter sa chance avec Hirving Lozano

D'après les informations du média mexicain Debate, l'Olympique Lyonnais serait intéressé par l'ailier de Naples, Hirving Lozano. Le Mexicain vient d'être sacré champion d'Italie avec son club, où il est un titulaire important. Cette saison, l'ancien joueur du PSV Eindhoven a disputé 32 matches de Serie A, pour un total de 3 buts et 3 passes décisives. S'il est évalué à 28 millions d'euros par Transfertmarkt, l'attaquant napolitain ne dispose plus que d'un an de contrat et ne sort pas de la meilleure saison de sa carrière. De quoi envisager un prix abordable pour l'OL.

Le média révèle que les Lyonnais pourraient être aidés par un certain André-Pierre Gignac dans ce dossier. L'ancien attaquant de l'OM connaît bien Hirving Lozano et il lui exposerait en effet les atouts de la Ligue 1. De quoi arranger les Gones, qui semblent vouloir négocier cette affaire avec sérieux.

L'OL se veut ambitieux sur le marché des transferts

Le nouveau président lyonnais, John Textor, l'a rappelé lors de sa dernière conférence de presse, l'OL sera ambitieux sur le marché des transferts cet été. "Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu’on manque de ressources. À moyen terme, nous devons être prêts pour cet été."

Négocier avec Naples sera sans doute compliqué, mais les Lyonnais ont l'avantage du temps pour Hirving Lozano. Le club italien ne voudra pas voir partir libre son joueur, et devra prendre une décision rapidement. Une cible que l'OL devrait tenter de travailler, alors que le club rhodanien ne dispose pas de véritable ailier droit dans son effectif, et que Moussa Dembele arrive en fin de contrat.